Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightരാ​ജ്യ​ത്ത്​ 73...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 6:59 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ 73 ഇ​സ്​​​ലാ​മേ​ത​ര പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്​
    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ 73 ഇ​സ്​​​ലാ​മേ​ത​ര പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ബാ​പ്സ്​ ഹി​ന്ദു മ​ന്ദി​ർ

    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള 73 ഇ​സ്​​​ലാ​മേ​ത​ര പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച ബാ​പ്സ്​ ഹി​ന്ദു മ​ന്ദി​ർ അ​ട​ക്കം 27 എ​ണ്ണ​മാ​ണ്​ ത​ല​സ്ഥാ​ന എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ള്ള​ത്.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ 14, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ 11, ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 10, ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ എ​ട്ട്, ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​നി​ൽ ര​ണ്ട്, അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ ഒ​ന്ന്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ണ​ക്ക്. സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​ഗോ​ള ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഇ​വ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം​ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2019ൽ ​പോ​പ്​ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്​ മാ​ർ​പാ​പ്പ​യും അ​ൽ അ​സ്​​ഹ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ ഇ​മാം ശൈ​ഖ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ താ​യി​ബും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ രേ​ഖ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്​ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 4 മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ദി​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​സ്​​ലാ​മേ​ത​ര ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന 2023ലെ ​ഫെ​ഡ​റ​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത്​ പു​തി​യ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ലൈ​സ​ൻ​സ്​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ അം​ഗീ​കൃ​ത മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും 40 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 20 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​രും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഓ​രോ അ​പേ​ക്ഷ​യും നി​ശ്ചി​ത മ​ത​മേ​ധാ​വി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newscountryWorshipgulf
    News Summary - 73 non-Islamic places of worship in the country
    Similar News
    Next Story
    X