Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    25 Nov 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 9:39 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക​ടം എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​ൻ 7.3 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം

    ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​ണ്​ തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക​ടം എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​ൻ 7.3 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം
    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പ്ര​യാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​ൻ 7.3 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​​ ഷാ​ർ​ജ ക​ടം തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​ൽ സ​മി​തി. 143 കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തു​ക വി​നി​യോ​ഗി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ സു​പ്രിം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​തു​വ​രെ 1.35 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ചെ​ല​വി​ട്ട​താ​യി സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ​ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ശൈ​ഖ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. 2,791 പേ​രാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 29ാമ​ത്​ ബാ​ച്ചി​നാ​യാ​ണ്​ 7.3 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 2014ൽ ​ആ​ണ്​ ​ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ഷാ​ർ​ജ ഡെ​ബ്​​റ്റ്​ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​ രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. യ​ഥാ​ർ​ഥ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്​ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ സ​മി​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട്​ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന 13 ത​ട​വു​കാ​രെ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ മോ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:UAE NewscitizensSharjahgulf news malayalam
