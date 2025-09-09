Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 11:07 PM IST

    ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിൽ 700മീറ്റർ റോഡ്​ വിപുലീകരണം പൂർത്തിയായി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉമ്മുൽ ശരീഫ്​ എക്സിറ്റിന്​ സമീപത്താണ്​ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്​
    ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിൽ 700മീറ്റർ റോഡ്​ വിപുലീകരണം പൂർത്തിയായി
    cancel
    camera_alt

    ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിൽ വിപുലീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഭാഗം

    ദുബൈ: ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിൽ 700മീറ്റർ റോഡ്​ വിപുലീകരണം പൂർത്തിയാക്കി ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) ഉമ്മുൽ ശരീഫ് സ്​ട്രീറ്റ്​​ എക്സിറ്റിന്​ സമീപത്താണ്​ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്​. പദ്ധതി പൂർത്തിയായതോടെ ഈ ഭാഗത്ത്​ റോഡിലെ ലൈനുകളുടെ എണ്ണം ആറിൽ നിന്ന്​ ഏഴായി.

    ഇതോടെ മണിക്കൂറിൽ ഈ ഭാഗത്ത്​ 14,000 വാഹനങ്ങൾക്ക്​ കടന്നുപോകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും. നേരത്തെയുള്ളതിനേക്കാൾ 16 ശതമാനമാണ്​ ശേഷി വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    ദുബൈയിലുടനീളം ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനും കാര്യക്ഷമമാക്കാനുമുള്ള ആർ.ടി.എയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്​. ഗതാഗതക്കുരുക്ക്​ കുറക്കാനും എളുപ്പത്തിലും സുഖകരവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനും നവീകരണം സഹായിക്കും.

    നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ​പ്രധാനപ്പെട്ടതും തിരക്കേറിയതുമായ ഹൈവേയാണ്​ ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡ്​. നിരവധി താമസ മേഖലകൾ, സ്കൂളുകൾ, ദുബൈ ഇനറർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്‍റർ, ബുർജ്​ ഖലീഫ, ദുബൈ മാൾ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ വാണിജ്യ,സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ റോഡിന്​ സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്​.

    ആഗോള കമ്പനികൾ, ബാങ്കുകൾ, നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഹോട്ടലുകൾ, വിനോദകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയും റോഡിനോട്​ ചേർന്ന്​ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്​. ആർ.ടി.എ നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ നവീകരണം റോഡിലെ ഈ മേഖലയിലെ യാത്രാ സമയം കുറക്കുകയും സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമാണ്​.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:burj khalifaTraffic Jamdubai mallDubai Road Transport AuthoritySheikh Zayed Roadroad expansion
    News Summary - 700-meter road expansion on Sheikh Zayed Road completed
    Similar News
    Next Story
    X