ദുബൈ നൗ ആപ്പിൽ 70 ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ കൂടിtext_fields
ദുബൈ: സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽവത്കരിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച ‘ദുബൈ നൗ’ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പുതുതായി 70 ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതോടെ മൊത്തം ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളുടെ എണ്ണം 370 ആയതായി ഡിജിറ്റൽ ദുബൈ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, 2025ൽ ദുബൈനൗ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നടന്നത് 57 ലക്ഷം പേമെന്റ് ഇടപാടുകളാണ്.
50ൽ അധികം സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെയാണ് ഇത്രയധികം സേവനങ്ങൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നൽകുന്നതെന്ന് ഡിജിറ്റൽ ദുബൈയിലെ ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സെക്ടർ എക്സിക്യുട്ടിവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. മൗസ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സമയവും പ്രയത്നവും ലാഭിക്കുന്നതിനുമായി രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ താമസക്കാർക്കും പൗരന്മാർക്കും മുഴുവൻ ഇടപാടുകളും ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദുബൈ എ.ഐ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് വഴി കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ സംയോജനം ഉൾപ്പെടെ നൂതന സാങ്കേതിക നവീകരണങ്ങളാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ തുടർച്ചയായ വികസനത്തെ പിന്തുണക്കുന്നത്. ഇതു വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രധാന സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. എ.ഐ സംവിധാനം ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും യഥാസമയം വിശകലനം ചെയ്യും.
ഇതിലൂടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. 2025ൽ 4000 പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ മൊത്തം ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 22 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. ‘മൈ സർവിസസ്’ എന്ന പുതിയ വിഭാഗം കൂടി ആരംഭിച്ചതോടെ കൂടുതൽ വ്യക്തിഗത അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്.
‘ഡോക്യുമെന്റ്’ എന്ന വിഭാഗം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എമിറേറ്റഡ്സ് ഐഡി, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, റെസിഡൻറ്സ് പെർമിറ്റുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനും മറ്റും സഹായകമാണെന്നും ഡോ. മൗസ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു.
