Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 2:10 PM IST

    തു​റ​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 7പു​തി​യ മാ​ളു​ക​ൾ

    ന​വീ​ന​മാ​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യി​ലാ​ണ്​ പ​ല​തും ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്​
    തു​റ​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 7പു​തി​യ മാ​ളു​ക​ൾ
    സൗ​ത്ത് ബേ ​മാ​ളി​ന്‍റെ രൂ​പ​രേ​ഖ

    ദു​ബൈ: പു​തി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ്​ പു​തി​യ മാ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടി തു​റ​ക്കും. ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ന്ന​തി​ന്​ ഉ​പ​രി​യാ​യി വി​നോ​ദ​ത്തി​നും ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​നു​മു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ മാ​ളു​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ന​വീ​ന​മാ​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ഔ​ട്​​ഡോ​ർ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും വെ​ൽ​ന​സ്​ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക്​ യോ​ജി​ച്ച​തു​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ മാ​ളു​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന മാ​ളു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്​​ ശോ​ഭ ഹാ​ർ​ട്​​ലാ​ൻ​ഡി​ലെ ശോ​ഭ മാ​ളാ​ണ്. 3,39,000 സ്ക്വ​യ​ർ ഫീ​റ്റ്​ റീ​ടെ​യ്​​ൽ, ലൈ​ഫ്സ്​​റ്റൈ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മാ​ളി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. ബോ​ട്ടി​ക് ഷോ​പ്പി​ങ്, സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ജിം, ​പ്ലേ കോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, പ​ത്തി​ല​ധി​കം ഡൈ​നി​ങ്​ സ്പോ​ട്ടു​ക​ൾ, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി, കു​ടും​ബ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പു​തി​യ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി മാ​ളാ​യി​രി​ക്കു​മി​ത്.

    ലി​വാ​ൻ മാ​ളാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​ന്ന്. ദു​ബൈ വാ​ദി അ​ൽ സ​ഫ 2ൽ ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മാ​ളി​ന്​ 1,13,674 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വ​ലു​പ്പ​മു​ണ്ട്. സ്പാ​നി​ഷ് ശൈ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, ക​ഫേ സം​സ്കാ​രം, ഡൈ​നി​ങി​നും ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യ​ത്തി​നു​മാ​യി ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്‌​കേ​പ്പ് ചെ​യ്ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മാ​ളി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​യി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. മു​ഴു​ദി​ന വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര പോ​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ മാ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ദു​ബൈ​യി​ലെ ത​ന്നെ വാ​ദി അ​ൽ സ​ഫ 5ൽ ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന വി​ല്ല സ്ക്വ​യ​റാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​ന്ന്. 1,24,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വ​ലു​പ്പ​മു​ണ്ടി​തി​ന്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്രേ​മി​ക​ൾ, അ​യ​ൽ​പ​ക്ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ മാ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. റീ​ട്ടെ​യി​ൽ, വെ​ൽ​ഫെ​യി​ങ്, ക്യൂ​റേ​റ്റ​ഡ് ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ, റൂ​ഫ്‌​ടോ​പ്പ് പൂ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വെ​ൽ​നെ​സ് ഇ​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​യി​രി​ക്കും.

    ദു​ബൈ സൗ​ത്ത് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സൗ​ത്ത് ബേ ​മാ​ളാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​ന്ന്. മൂ​ന്ന് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി 2ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യാ​ണ്​ വ​ലു​പ്പം. മു​ക​ളി​ൽ തു​റ​ന്ന ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളു​ള്ള ഈ ​പു​തി​യ മാ​ളി​ൽ 60 റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ, പ്രീ​മി​യം ഫു​ഡ് ഹാ​ൾ, ജിം, ​സ്പാ, ക്ലി​നി​ക് എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കും. ഒ​രു ഷോ​പ്പി​ങ്​ സെ​ന്റ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​രു ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ ക്രീ​ക്ക് ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ദു​ബൈ സ്ക്വ​യ​ർ എ​ന്ന മാ​ൾ ‘ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സി​റ്റി’​യാ​യാ​ണ്​ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ശാ​ല​മാ​യ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, ഒ​പ്പം റീ​ട്ടെ​യി​ൽ, ഡൈ​നി​ങ്, വി​നോ​ദം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​രു മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക്ക്​ കീ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ന്ന മാ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ശെ​ശ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഗ​ഫ്​ വു​ഡ്​​സ്​ മാ​ൾ 2026ൽ ​തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ക​രു​തു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു മാ​ളാ​ണ്. ഇ​വ​ക്കൊ​പ്പം ദു​ബൈ മാ​ൾ, മാ​ൾ ഓ​ഫ്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ എ​ന്നി ന​വീ​ക​രി​ച്ച്​ തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    News Summary - 7 new stores to open
