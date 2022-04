അജ്മാനിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി 65 ലക്ഷം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അ​ജ്മാ​ന്‍: പ്രാ​ദേ​ശി​ക മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി 65 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ധ​ന​സ​ഹാ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും അ​ജ്മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ഹി​സ് ഹൈ​ന​സ് ശൈ​ഖ് ഹു​മൈ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഈ​ദു​ല്‍ ഫി​ത്​​ര്‍ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ത പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം. കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ ഈ ​തൊ​ഴി​ല്‍ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​വു​മാ​യാ​ണ് ധ​ന​സ​ഹാ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ അം​ഗീ​കൃ​ത മ​ത്സ്യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ന്‍ മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ഹ്​​മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹീം റാ​ഷി​ദ് അ​ല്‍ ഗം​ലാ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

News Summary -

65 lakh financial assistance announced for the welfare of fishermen in Ajman