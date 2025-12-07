Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    7 Dec 2025 9:02 PM IST
    Updated On
    7 Dec 2025 9:02 PM IST

    ദുബൈയിൽ 595 പുതിയ ബസ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി

    -എമിറേറ്റിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ 762 ബസ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമിക്കാനാണ്​ പദ്ധതി
    ആർ.ടി.എ നിർമിച്ച പുതിയ ബസ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രം

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിൽ പുതുതായി 595 ബസ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമാണം കൂടി പൂർത്തിയാക്കി ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ). യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക്​ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലാണ്​ പുതിയ ബസ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്​. എമിറേറ്റിലുടനീളം ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള 765 ബസ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമിക്കുകയെന്നതാണ്​ ആർ.ടി.എയുടെ ലക്ഷ്യം.

    പദ്ധതിയുടെ 89 ശതമാനം പൂർത്തിയായതായി ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു. ​സമകാലിക വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയിലാണ്​ പുതിയ ബസ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രൂപകൽപന. പുതിയ നിരവധി സുഖസൗകര്യങ്ങളും പൊതുഗതാഗത അനുഭവം മെച്ചടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉപഭോക്​തൃ സൗഹൃദപരമായ സിവിശേഷതകളും പുതിയ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്​​​. വലിയ അളവിൽ ബസ്​ റൂട്ടുകൾക്ക്​ സേവനം നൽകാനും പുതിയ ബസ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രങ്ങൾ സഹായകമാവും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 10 ലധികം റൂട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ബസുകൾക്ക്​ സ്​റ്റോപ്പ്​ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    പ്രതിവർഷം 19.2 കോടിയിലധികം യാത്രക്കാർക്ക്​ പുതിയ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടും. സംയോജിത നഗര പരിസ്ഥിതി വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന ആർ.ടി.എയുടെ ശ്രമങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്​ പുതിയ ബസ്​​ ഷെൽട്ടറുകൾ എന്ന്​ ചെയർമാൻ മതാർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു. നാല്​ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്​. പ്രതിദിനം 750 യാത്രക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്​റ്റോപ്പുകളെ പ്രാഥമിക ഷെൽട്ടറുകളായും പ്രതിദിനം 250നും 750നും യാത്രക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്​റ്റോപ്പുകളെ സെക്കൻഡറി സ്​റ്റോപ്പുകളായും പ്രതിദിനം 100നും 250നും ഇടയിൽ യാത്രക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നവയെ ബേസിക്​ സ്​റ്റോപ്പുകളായുമാണ്​ കണക്കാക്കുക.

    ഇതിൽ ആദ്യ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഷെൽട്ടറുകൾ ശീതീകരിച്ചതാണ്​. കൂടാതെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ബസ്​ റൂട്ടുകളും ഷെഡ്യൂളുകളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഡിസ്​പ്ലേ സ്​ക്രീനുകളും ഇവിടെ സജ്ജമാണ്​. നഗരത്തിലെ താമസക്കാരേയും സന്ദർശകരേയും പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സൗകര്യങ്ങളും ക്ഷേമവും വർധിപ്പിക്കുകയുമാണ്​ ലക്ഷ്യമെന്നും ആർ.ടി.എ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.

    ദുബൈയിലെ ജനസംഖ്യ വർധനവിനും നഗര വികസനത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നി​റവേറ്റാനും ബസ്​ ശൃംഖലകളുടെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന നൂതനവും സൗകര്യപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാൻ ആർ.ടി.എ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്​. ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പുതിയ ബസ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക്​ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

