Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    8 Dec 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 8:06 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ 595 പു​തി​യ ബ​സ്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി

    ദു​ബൈ​യി​ൽ 595 പു​തി​യ ബ​സ്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി
    ആ​ർ.​ടി.​എ നി​ർ​മി​ച്ച പു​തി​യ ബ​സ്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്രം


    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 762 ബ​സ്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ പു​തു​താ​യി 595 ബ​സ്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ ബ​സ്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള 765 ബ​സ്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 89 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. ​സ​മ​കാ​ലി​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യ ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ ബ​സ്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. പു​തി​യ നി​ര​വ​ധി സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ക്​​തൃ സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ സി​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും പു​തി​യ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​​. വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ ബ​സ്​ റൂ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക്​ സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നും പു​തി​യ ബ​സ്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 ല​ധി​കം റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്​​റ്റോ​പ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 19.2 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ പു​തി​യ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും. സം​യോ​ജി​ത ന​ഗ​ര പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ ബ​സ്​​ ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്ന്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ല്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ദി​നം 750 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സ്​​റ്റോ​പ്പു​ക​ളെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളാ​യും പ്ര​തി​ദി​നം 250നും 750​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സ്​​റ്റോ​പ്പു​ക​ളെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്​​റ്റോ​പ്പു​ക​ളാ​യും പ്ര​തി​ദി​നം 100നും 250​നും ഇ​ട​യി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​യെ ബേ​സി​ക്​ സ്​​റ്റോ​പ്പു​ക​ളാ​യു​മാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക. ഇ​തി​ൽ ആ​ദ്യ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ൾ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ഇ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​സ്​ റൂ​ട്ടു​ക​ളും ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഡി​സ്​​പ്ലേ സ്​​ക്രീ​നു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ക്ഷേ​മ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ബൈ​യി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന​ക്കും ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​​റ​വേ​റ്റാ​നും ബ​സ്​ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന നൂ​ത​ന​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ർ.​ടി.​എ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്. ഉ​യ​ർ​ന്ന ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ പു​തി​യ ബ​സ്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

