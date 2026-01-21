Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:27 AM IST

    ദുബൈയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറ്റിയത് 58,082 വിദേശ ലൈസൻസുകൾ

    ലൈ​സ​ൻ​സ് മാ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    ദുബൈയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറ്റിയത് 58,082 വിദേശ ലൈസൻസുകൾ
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: 2025ൽ 57 ​രാ​ജ്യ​ക്കാ​രു​ടെ 58,082 വി​ദേ​ശ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ യു.​എ.​ഇ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളാ​യി മാ​റ്റി​യ​താ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി(​ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​ദേ​ശ ലൈ​സ​ൻ​സ് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ലൈ​സ​ൻ​സ് മാ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, 38 യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, 13 ഏ​ഷ്യ​ൻ-​ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​രു ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ കി​ർ​ഗി​സ്ഥാ​ൻ, കോ​സോ​വോ, നോ​ർ​ത്ത് മാ​സി​ഡോ​ണി​യ, ക്രൊ​യേ​ഷ്യ, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ടെ​ക്സാ​സ് സം​സ്ഥാ​നം എ​ന്നി​വ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​താ​യി ആ​ർ.​ടി.​എ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​സ് ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ അ​ക്രാ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള സേ​വ​നം ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ ദു​ബൈ​യി​ലെ ക​സ്റ്റ​മ​ർ ഹാ​പ്പി​ന​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അം​ഗീ​കൃ​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും സാ​ധു​വാ​യ അ​സ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ് അ​ട​യ്ക്കു​ക​യും വേ​ണം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൻ സ്വ​യം ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം എ​ന്ന​തും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ലൈ​സ​ൻ​സ് മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ യു.​കെ​യാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. 13,165 യു.​കെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളാ​ണ്​ മാ​റ്റി​യ​ത്. തു​ര്‍ക്കി (6,838), ചൈ​ന (5,300) എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    സേ​വ​നം ദു​ബൈ​യെ ജീ​വി​ക്കാ​നും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ.​ടി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

