Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 11:18 AM IST

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 58 സ​സ്ത​നി വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ റെ​ഡ്​ ലി​സ്റ്റി​ൽ

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 58 സ​സ്ത​നി വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ റെ​ഡ്​ ലി​സ്റ്റി​ൽ
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന 58 സ​സ്ത​നി ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. 2031ലെ ​ദേ​ശീ​യ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്​ പ്ര​ക​രം ന​ട​ത്തി​യ വി​ല​യി​രു​ത്തി​ലി​ലാ​ണ് വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​ 58 വി​വി​ധ​യി​ധം സ​സ്ത​നി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​തി​ൽ 39 എ​ണ്ണം ക​ര​യി​ലെ​യും 19 എ​ണ്ണം സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ​യും ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​വ​യെ റെ​ഡ്​​ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ദേ​ശീ​യ ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ ന​യ​ത്തി​ൽ റെ​ഡ്​ ലി​സ്​​റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ര​യി​ലെ​യും ക​ട​ലി​ലെ​യും സ​സ്ത​നി​ക​ളു​ടെ അ​നു​പാ​ത​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി വം​ശ​നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ച മൂ​ന്ന്​ ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്.

    ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വം​ശ​നാ​ശം നേ​രി​ടു​ന്ന നാ​ല്​ ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ. വം​ശ​നാ​ശം നേ​രി​ടു​ന്ന ഏ​ഴ് ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ 12 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. മൂ​ന്ന്​ ദു​ർ​ബ​ല ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​പാ​തം അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ആ​ശ​യ​ങ്ക​യു​ള്ള 13 ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​പാ​തം 23 ശ​ത​മാ​ന​വും ഡാ​റ്റ കു​റ​വു​ള്ള 25 ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​പാ​തം 43 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ര​യി​ലും ക​ട​ലി​ലു​മാ​യി വ്യ​ത്യ​സ്ത സ​സ്ത​നി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​മാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​ക്സ്, അ​റേ​ബ്യ​ൻ കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച, അ​റേ​ബ്യ​ൻ ചെ​ന്നാ​യ, മ​ണ​ൽ​പൂ​ച്ച, ഹൈ​ന, അ​റേ​ബ്യ​ൻ ലി​യോ​പാ​ഡ് കൂ​ട​തെ തി​മിം​ഗ​ല​ങ്ങ​ൾ, ഡോ​ൾ​ഫി​നു​ക​ൾ, ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചി​നം ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ വ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ച്ച ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ, ഹോ​ക്സ്ബി​ൽ ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ, ലോ​ഗ​ർ​ഹെ​ഡ് ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ, ലെ​ത​ർ​ബാ​ക്ക് ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ, ഒ​ലി​വ് റി​ഡ്ലി ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണി​ത്. ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​യ​ൻ ഫോ​ർ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് നേ​ച്ച​ർ പോ​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ര​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ​സ്ത​നി​ക​ൾ, പ​ക്ഷി​ക​ൾ, മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ, സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം 2022ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​രം​ഭ​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ റെ​ഡ് ലി​സ്റ്റ്.

