Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right573 ആഡംബര ഭവനങ്ങൾ, 16...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 May 2026 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 11:16 AM IST

    573 ആഡംബര ഭവനങ്ങൾ, 16 ചെറുകിട ഔട്ട്​ലറ്റുകൾ; ടൂറിസത്തിന്​ കരുത്തേകി ഖോർഫക്കാൻ റിസോർട്ട്​ തുറന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    573 ആഡംബര ഭവനങ്ങൾ, 16 ചെറുകിട ഔട്ട്​ലറ്റുകൾ; ടൂറിസത്തിന്​ കരുത്തേകി ഖോർഫക്കാൻ റിസോർട്ട്​ തുറന്നു
    cancel
    camera_alt

    ഖോർഫക്കാൻ റിസോർട്ട്​ ശൈഖ്​ ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ അൽ ഖാസിമി ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    ഷാർജ: എമിറേറ്റിലെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലക്ക്​ കരുത്തുപകരാനായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഖോർഫക്കാൻ റിസോർട്ട്​ തുറന്നു. വ്യാഴാഴ്ച യു.എ.ഇ ​സുപ്രിം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായി ശൈഖ്​ ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ അൽ ഖാസിമി റിസോർട്ടിന്‍റെ ഉദ്​ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

    ഖോർഫക്കാൻ തീരത്തോട്​ ചേർന്ന്​ 70 കോടി ദിർഹം ചെലവിലാണ്​ റിസോർട്ടിന്‍റെ നിർമാണം. ഒന്നു മുതൽ നാലുവരെ ബഡ്​​റൂമുകളോട്​ കൂടിയ 573 ആഡംബര വീടുകളും 16 ചെറുകിട ഔട്ട്​ലറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്​ പദ്ധതി.

    വീടുകൾക്കും ഷോപ്പുകൾക്കും സമീപത്തായി ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിൽ ഹരിത ഇടങ്ങൾ, ഔട്ട്​ഡോർ നീന്തൽകുളങ്ങൾ, സ്വകാര്യ ബീച്ച്​ എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ഖോർഫക്കാൻ ബീച്ചിനോട്​ ചേർന്ന്​ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റിസോർട്ട്​ ആഡംബര താമസ സൗകര്യങ്ങളും വിനോദ സേവനങ്ങളും ചേർന്നുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിനോദ ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്​. എമിറേറ്റിന്‍റെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചക്ക്​ പദ്ധതി കരുത്തു പകരും. ഖോർഫക്കാൻ ആംഫി തിയേറ്റർ, ഖോർഫക്കാൻ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവയും ഇതിന്​ സമീപത്തായാണ്​ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്​. ഖോർഫക്കാൻ ബീച്ചിന്‍റെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ്​ റിസോർട്ടിന്‍റെ രൂപകൽപന.

    ഷാർജയിലെ ടൂറിസം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും സ്വതന്ത്രമായ ഉടമസ്ഥാവകാശവും പദ്ധതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഷാർജ ഇസ്​ലാമിക്​ ബാങ്കിന്‍റെ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ വിഭാഗമായ അസാസ്​ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റാണ്​ റിസോർട്ടിന്‍റെ നിർമാതാക്കൾ. ഷാർജയുടെ ഉപ ഭരണാധികാരി ശൈഖ്​ സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ്​ ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമിയും ഉദ്​ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 102 ഹോട്ടലകളിലായി 20 ലക്ഷം സന്ദർശകരെയാണ്​ ഷാർജ സ്വാഗതം ചെയ്തത്​. ഇതു വഴി 78 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ​ വരുമാനമാണ്​ എമിറേറ്റ്​ നേടിയത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:resorttourism hubKhorfakkanluxury home
    News Summary - 573 luxury homes, 16 small outlets; Khorfakkan resort opens to boost tourism
    Similar News
    Next Story
    X