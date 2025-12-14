Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right54-ാം ദേശീയ ദിനത്തിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 12:52 PM IST

    54-ാം ദേശീയ ദിനത്തിൽ 54 വെബ്സൈറ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സാ​ബി​റിന്‍റേ​ത്​ വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ആ​ദ​ര​വ്​
    54-ാം ദേശീയ ദിനത്തിൽ 54 വെബ്സൈറ്റ്
    cancel

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഓ​രോ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​വും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ പ​ല രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​റ്. കാ​റു​ക​ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​ശി​ൽ​പി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ച്ചും സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​മൊ​ക്കെ​യു​ള്ള ആ​ദ​ര​വു​ക​ൾ ന​മ്മ​ൾ ക​ണ്ടു ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ തി​ക​ച്ചും വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഒ​രാ​ളെ​കൂ​ടി ന​മു​ക്ക്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാം. ഇ​ത്​ കാ​സ​ർ​കോ​ഡ്​ സ്വ​ദേ​ശി ബി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സാ​ബി​ർ. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ സാ​ബി​ർ. ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ സാ​ബി​ർ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്​​ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന 54 വെ​ബ്​​സൈ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. എ​ട്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​റും 27 മി​നി​റ്റും 20 സെ​ക്ക​ന്‍റു​മെ​ടു​ത്താ​ണ്​ അ​ത്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ഓ​രോ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചാ​ൽ വി​ത്യ​സ്ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ഹ​ന​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കും. ഗൂ​ഗ്​​ൾ, സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ, എ.​ഐ പോ​ലു​ള്ള നൂ​ത​ന വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സാ​ബി​ർ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ ഒ​രു ഡൊ​മൈ​നി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ശേ​ഷം മ​റ്റ്​ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റു​ക​ളെ​ല്ലാം സ​ബ്​ ഡൊ​മൈ​നി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ല​സ്​ ടു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മാ​ത്ര​മു​ള്ള സാ​ബി​ർ യൂ​ടു​ബു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ നി​ർ​മാ​ണ​വും രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ബ​ർ​ദു​ബൈ​യി​ൽ ടൈപ്പിങ്​ സെ​ന്‍റ​ർ ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഔ​ട്ട്​​സോ​ഴ്​​സി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ സേ​വ​നം ചെ​യ്തു ന​ൽ​കു​ന്ന സാ​ബി​ർ ഒ​ഴി​വ് വേ​ള​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ നി​ർ​മാ​ണം പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളി​ൽ അ​തീ​വ ത​ൽ​പ​ര​നാ​യ സാ​ബി​ർ നി​ല​വി​ൽ ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഓ​ഫ്​ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ കോ​ഴ്​​സ്​ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്​. കാ​സ​ർ​ഗോ​ഡ്​ പു​തു​മ​ണ്ണ്​ സ്വ​ദേ​ശി അബ്ബാസ്​ മൗലവിയുടെയും നഫീസയുടെയും മകനാണ്. ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ട്​ മ​ക്ക​ളും നാ​ട്ടി​ലാ​ണ്. വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും പ​ഠ​ന​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​തേ​ടാ​നു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national daywebsiteUAE
    News Summary - 54 Website on 54th National Day
    Similar News
    Next Story
    X