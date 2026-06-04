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    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 12:19 PM IST

    അവധിക്കാലത്ത് അജ്മാനിൽ പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിച്ചത് 524,000 പേർ

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    അവധിക്കാലത്ത് അജ്മാനിൽ പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിച്ചത് 524,000 പേർ
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    അജ്മാന്‍: ഈദുൽ അദ്ഹ അവധിക്കാലത്ത് എമിറേറ്റിലെ വിവിധ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളിലൂടെ 524,006 പേര്‍ യാത്ര ചെയ്തതായി അജ്മാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ അവധിക്കാല കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 19 ശതമാനം വർധനയാണുള്ളത്​.

    ഇലക്ട്രോണിക് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴിയുള്ള സ്മാർട്ട് ബുക്കിങ്​ സേവനങ്ങൾ ഈ നേട്ടത്തിന്​ കരുത്തു പകർന്നു. പൊതു ജല ഗതാഗത സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 71,374 ലെത്തി. അവധിക്കാലത്ത് കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെത്തുമെന്നത് മുന്നിൽകണ്ട്​ തയാറാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ഫലമാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് അതോറിറ്റി വിശദീകരിച്ചു.

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    TAGS:ajmanpublic transportholidays
    News Summary - 524,000 people used public transport in Ajman during the holidays
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