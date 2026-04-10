    Posted On
    date_range 10 April 2026 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 9:09 AM IST

    വിദ്യാഭ്യാസ വഖഫ്​ സ്വത്തുക്കളിൽ 52 ശതമാനം വളർച്ച

    ഈ വർഷം ആസ്തി മൂല്യം 718 ദശലക്ഷം ദിർഹമിലെത്തിയതായി ഔഖാഫ്​ ദുബൈ
    ദുബൈ: കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളെ പിന്തുണക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ പ്രഖ്യാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വഖ്​ഫ്​ സ്വത്തുകളുടെ മൂല്യം 718 ദശലക്ഷം ദിർഹമിലെത്തിയതായി ഔഖാഫ്​ ദുബൈ (എൻഡോവ്​മെന്‍റ്​ ആൻഡ്​ ​മൈനേഴ്​സ്​ ട്രസ്റ്റ്​ ഫൗണ്ടഷൻ) അറിയിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ ഈ രംഗത്ത്​ 52 ശതമാനമാണ്​ വർധന. 52 എൻഡോവ്​മെന്‍റുകളിലായാണ്​ ആസ്തികൾ വഖ്​ഫ്​ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്​. കെട്ടിടങ്ങൾ, ചെറുകിട യൂനിറ്റുകൾ, വില്ലകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 663 ദശലക്ഷം ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന 24 റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ എൻഡോവ്​മെന്‍റുകളും ബോണ്ടുകൾ, ഷെയറുകൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന 55 ദശലക്ഷം ദിർഹം വിമതിക്കുന്ന 28 എൻഡോവ്​മെന്‍റുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഈ ആസ്തികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 45 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക്​ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക്​ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി ഉപയോഗിക്കും. 2025ൽ യു.എ.ഇയിലും പുറത്തുമായി രജിസ്​റ്റർ ചെയ്ത ഏതാണ്ട്​ 3100 വിദ്യാർഥികൾ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോകതാക്കളായിട്ടുണ്ട്​.

    ഇവർക്കായി മൊത്തം 59 ലക്ഷം ദിർഹമിന്‍റെ സ്​കോളർഷിപ്പുകളാണ്​ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചത്​. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക്​ വിദ്യാഭ്യാസം പിന്തുടരാനും അകാദമികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ നേടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിലും വിദ്യാഭ്യാസ എൻഡോവ്​മെന്‍റുകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കു​ന്നുണ്ടെന്ന്​​ ഔഖാഫ്​ ദുബൈ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അലി അൽ മുതവ പറഞ്ഞു. എൻഡോവ്‌മെന്‍റ്​ ആസ്തികളുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ 52 ശതമാനം വളർച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പിന്തുണ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഔഖാഫ് ദുബൈയിയുടെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗുണഭോക്​താക്കളുടെ എണ്ണ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരും. വിദ്യാർഥികളെ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത്​ മുന്നേറാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിൽ എൻഡോവ്‌മെന്‍റ്​ ഫണ്ടുകളുടെ നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള നിക്ഷേപം യു.എ.ഇയുടെ ഭാവിയിലുള്ള നിക്ഷേപമാണെന്നും അ​ദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി.

    TAGS:growthgulfwaqf assets
    News Summary - 52 percent growth in educational waqf assets
