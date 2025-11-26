Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 7:54 AM IST

    5035 വിദ്യാർഥികൾ ഒരേസമയം 35 പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി; പേസ് ഗ്രൂപ്പിന് വീണ്ടും ഗിന്നസ് റെക്കോഡ്

    5035 വിദ്യാർഥികൾ ഒരേസമയം 35 പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി; പേസ് ഗ്രൂപ്പിന് വീണ്ടും ഗിന്നസ് റെക്കോഡ്
    പേ​സ്​ ഗ്രൂ​പ്പി​നു​ള്ള പു​തി​യ ഗി​ന്ന​സ്​ വേ​ൾ​ഡ്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ര്‍ജ: പു​തി​യ ഗി​ന്ന​സ്​ വേ​ൾ​ഡ്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ നേ​ട്ട​വു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ പേ​സ്​​ ഗ്രൂ​പ്. ഒ​രേ സ​മ​യം 25 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 5035 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 35 ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ അം​ഗീ​കാ​രം. പേ​സ്​ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ​ ഗി​ന്ന​സ്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ നേ​ട്ട​മാ​ണി​ത്​.

    പേ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​നി​യി​ല്‍ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഗി​ന്ന​സ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. വാ​ക്കി​ങ്​ വാ​ട്ട​ർ, എ​ലി​ഫ​ന്‍റ്​ ടൂ​ത്ത്‌​പേ​സ്റ്റ്, അ​ഗ്നി​പ​ർ​വ​തം, ലാ​വ ലാ​മ്പ്, ബ​ലൂ​ൺ ഇ​ൻ​ഫ്ലേ​റ്റി​ങ്, ഫി​സി ഫ​ൺ, ഡെ​ൻ​സി​റ്റി പ​രീ​ക്ഷ​ണം, മി​ൽ​ക്ക് ഫ​യ​ർ​വ​ർ​ക്സ്, സ​ർ​ഫേ​സ് ടെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ൾ, ഇ​ൻ​വി​സി​ബി​ൾ ഇ​ങ്ക്, പി.​എ​ച്ച്​ ഇ​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ​റു​ക​ൾ, റെ​ഡോ​ക്സ് റി​യാ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ, ട്രാ​വ​ലി​ങ്​ വാ​ട്ട​ർ, ക്രോ​മാ​റ്റോ​ഗ്ര​ഫി, ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് വാ​ട്ട​ർ ഫൗ​ണ്ട​ൻ, അ​യോ​ഡി​ൻ-​സ്റ്റാ​ർ​ച്ച് ക്ലോ​ക്ക് റി​യാ​ക്ഷ​ൻ, വാ​ട്ട​ർ ബ​ബി​ൾ​സ്, ഡെ​ൻ​സി​റ്റി റെ​യി​ൻ​ബോ​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഒ​രേ​സ​മ​യം ന​ട​ന്ന​ത്.

    വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷി​ഫാ​ന മു​ഇ​സ്, അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ഫാ അ​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പെ​യ്​​സ്​ ഗ്രൂ​പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ല​തീ​ഫ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഷാ​ഫി ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​ബ്ദു​ല്ല ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​മീ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സു​ബൈ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ബി​ലാ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ആ​ദി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ന്​ സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാം ദേ​ശീ​യ​ദി​നം, സു​സ്ഥി​ര​താ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ, 2026 കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷം എ​ന്നി​വ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പേ​സ്​ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ സി​ല്‍വി​യോ​റ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡ്​ പ്ര​ക​ട​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:newsGuinness recordgulf
    News Summary - 5035 students conducted 35 experiments simultaneously; Pace Group sets Guinness record again
