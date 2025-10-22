Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്ക്​​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 9:41 AM IST

    ട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്ക്​​ സേ​വ​ന ഫീ​സി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ്​ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ എ​സ്.​എം.​ഇ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​ള​വ്​
    ട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്ക്​​ സേ​വ​ന ഫീ​സി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ്​ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    cancel

    ദു​ബൈ: ദേ​ശീ​യ എ​സ്.​എം.​ഇ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക്​ വ്യാ​പാ​ര​മു​ദ്ര​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫീ​സി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ്​ പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഫീ​സി​ൽ നി​ന്ന്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, ചി​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫീ​സി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ക​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കൂ​ടാ​തെ 28 വ്യാ​പാ​ര​മു​ദ്ര​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഫീ​സ്​ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന പ​രാ​തി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്​ 2250 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രി​ക്കും ഫീ​സ്. എ​തി​ർ​പ്പ് ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​യു​ടെ പ​രാ​തി​ക്കു​ള്ള ഫീ​സ് 7500 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മേ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്​ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഫീ​സ്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ക. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ ഒ​രൊ​റ്റ അ​പേ​ക്ഷ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും വെ​വ്വേ​റെ ഫീ​സ്​ അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​രെ​യും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളേ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ഖ്​ അ​ൽ മ​ർ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ എ​സ്.​എം.​ഇ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​ത്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്ക്​ സേ​വ​ന ഫീ​സി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വി​ന്​​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ മു​​ഐ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഡേ​റ്റ ബേ​സി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ തീ​രു​മാ​നം പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഏ​ഴ്​ പു​തി​യ ട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്ക്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭൗ​മ​സൂ​ചി​ക ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ന്​ 65,00 ദി​ർ​ഹം, ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ 2250 ദി​ർ​ഹം, ട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്ക്​ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രാ​യ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ 5000 ദി​ർ​ഹം, ദേ​ശീ​യ ട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്ക്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്കാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന്​ 400 ദി​ർ​ഹം, ട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്ക്​ ഏ​ജ​ന്‍റ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ 7500 ദി​ർ​ഹം, ട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ര​സി​ച്ച​തി​നെ​തി​രാ​യി പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ 5000 ദി​ർ​ഹം, പ​രാ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നും 2250 ദി​ർ​ഹം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newstrademarkgulf news malayalam
    News Summary - 50 percent discount on trademark service fees announced
    Similar News
    Next Story
    X