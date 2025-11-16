Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:42 AM IST

    48ാമ​ത് ഐ.​സി.​എ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    48ാമ​ത് ഐ.​സി.​എ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    48ാമ​ത് ഐ.​സി.​എ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്

    ദു​ബൈ: 48ാമ​ത് ഐ.​സി.​എ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും ദു​ബൈ കോ​ൺ​റാ​ഡ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ക്തൂം ബി​ൻ ജു​മാ ആ​ൽ മ​ക്തൂം സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യ​വ​സാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യാ​പാ​രം, ട്ര​ഷ​റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്, നി​ക്ഷേ​പ ബാ​ങ്കി​ങ്​ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​വേ​ദി​യാ​ണ് ഐ.​സി.​എ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും

    ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ.​ഇ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ക്തൂം പ​റ​ഞ്ഞു. കി​ഴ​ക്കും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കും. ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ബി​സി​ന​സ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ ഡെ​റി​വേ​റ്റി​വ് രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ ആ​ൻ​ഡ്രേ, യു.​എ.​ഇ എ​ഫ്.​എ.​എ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഹൂ​ദ് അ​ൽ അ​ലി, എ​ഫ്.​എ​ക്സ് ഓ​പ്ഷ​ൻ​സ് വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഉ​വെ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ട്രേ​ഡ് ഫ്ലോ ​ഫ​ണ്ട്സ് സി.​ഇ.​ഒ​യും സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ ടോം ​ജെ​യിം​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ കൊ​മോ​ഡി​റ്റി ട്രേ​ഡി​നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. യു.​എ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഡോ. ​മ​ഹ്മൂ​ദ് മൊ​ഹീ​ൽ​ദ്​ സം​സാ​രി​ച്ചു.

