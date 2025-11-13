Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 7:44 AM IST

    44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം; വായനയുടെ വസന്തത്തിലേക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    • മീ​ന്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് സാ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ന​ഗ​രി​യി​ലേ​ക്ക്
    • പ്ര​ണ​യ​വും പ്ര​വാ​സ​വും ഇ​തി​വൃ​ത്ത​മാ​കു​ന്ന നോവൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ജ്മ​ലി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​ണ്
    44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം; വായനയുടെ വസന്തത്തിലേക്ക്
    cancel
    Listen to this Article

    ഷാ​ര്‍ജ: ഫു​ജൈ​റ മീ​ന്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍നി​ന്നും ത​ന്‍റെ പു​തി​യ സൃ​ഷ്ടി​യു​മാ​യി അ​ക്ഷ​ര ന​ഗ​രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ജ്മ​ല്‍ കൈ​നാ​ട്ടി എ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‍. ഫു​ജൈ​റ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലെ മീ​ന്‍ വെ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​ണ്.

    വ​റ​ച​ട്ടി​യി​ല്‍ തി​ള​ച്ചു​മ​റി​യാ​നു​ള്ള മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ദ്ദേ​ഹം കൊ​ത്തി നു​റു​ക്കു​മ്പോ​ഴും മ​ന​സ്സി​ല്‍ മ​റ്റൊ​രു നോ​വ​ല്‍ തി​ള​ച്ചു​മ​റി​യു​ന്നു. ത​ന്‍റെ ജീ​വി​ത പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വും പ്ര​വാ​സി​യാ​യ പി​താ​വി​ന്‍റെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള മ​ര​ണ​വും പ​ച്ച​യാ​യ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച ‘ഷെ​റി​ന്‍’​എ​ന്ന പു​തി​യ നോ​വ​ലു​മാ​യാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി ഷാ​ര്‍ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്.

    വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ന​സ്സി​ല്‍ താ​ലോ​ലി​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​യം നോ​വ​ലാ​ക്കി ചു​രു​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ പ​ക​ര്‍ത്തി​യെ​ഴു​തി പു​സ്ത​ക​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫു​ജൈ​റ മീ​ന്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലെ ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് കി​ട്ടു​ന്ന ചു​രു​ങ്ങി​യ ഒ​ഴി​വ് സ​മ​യം പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പു​സ്ത​കം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    പ്ര​ണ​യ​വും പ്ര​വാ​സ​വും നോ​വ​ലി​ല്‍ ഇ​തി​വൃ​ത്ത​മാ​കു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ജ്മ​ലി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​ണി​ത്. നേ​ര​ത്തേ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി മീ​ന്‍ വെ​ട്ടു​കാ​ര​ന്‍റെ ജീ​വി​തം നോ​വ​ലി​ല്‍ വ​ര​ച്ചു കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ല്‍നി​ന്നും ബി.​എ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഫൈ​സി ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​സ്ത​കം ഷാ​ര്‍ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ക​ഥയിലും ക​വി​തയിലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Select A Tag
    News Summary - 44th Sharjah International Book Festival; Towards the Spring of Reading
    Similar News
    Next Story
    X