Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 8:44 AM IST

    44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം; ലൈ​ബ്ര​റി​ക്ക്​ പു​സ്ത​കം വാ​ങ്ങാ​ൻ 45 ല​ക്ഷം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ശൈ​ഖ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​​ത്തോ​ട്​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​
    44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം; ലൈ​ബ്ര​റി​ക്ക്​ പു​സ്ത​കം വാ​ങ്ങാ​ൻ 45 ല​ക്ഷം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ശൈ​ഖ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ
    ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യും ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ ബി​ൻ​ത് സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യും

    ഷാ​ർ​ജ: 44ാമ​ത്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​സാ​ധ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ വാ​ങ്ങാ​നാ​യി 45 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യാ​ണ്​ ഫ​ണ്ട്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും പു​സ്ത​​ക മേ​ള​യോ​ട്​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ പു​സ്ത​കം വാ​ങ്ങാ​നാ​യി ഫ​ണ്ട്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യി​ൽ 118 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 2350 പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​ഹി​ത്യം, ശാ​സ്ത്രം തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി അ​റ​ബി​ക്​ ഭാ​ഷ​യി​ലും മ​റ്റു വി​ദേ​ശ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    പ്ര​സാ​ധ​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ത​ല​മു​റ​ക​ളെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​റി​വ്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ളു​ടെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ശ​ക്തി​യി​ലു​ള്ള ശൈ​ഖ്​ സു​ൽ​ത്താ​ന്‍റെ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പു​തി​യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ ബു​ക്ക് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ ബി​ൻ​ത് സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘നി​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​വും ത​മ്മി​ൽ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മേ​ള ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ 66 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 250ല​ധി​കം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ, ചി​ന്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Sheikh SultanlibraryPurchaseSharjah International Book Fest
