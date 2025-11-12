Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 8:39 AM IST

    44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം; പ്രകാശിതമായി പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം; പ്രകാശിതമായി പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ
    cancel

    ‘വി​ജ​യ​മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍’

    ഷാ​ർ​ജ: ഡോ. ​അ​മാ​നു​ല്ല വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര​യു​ടെ നൂ​റാ​മ​ത് പു​സ്ത​കം ഷാ​ര്‍ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നു​മാ​യ സോ​ഹ​ന്‍ റോ​യ് ആ​ണ് പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. അ​ധ്യാ​പി​ക​യും ക​വ​യി​ത്രി​യു​മാ​യ ജാ​സ്മി​ന്‍ സ​മീ​ര്‍ ആ​ദ്യ പ്ര​തി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ലി​പി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘വി​ജ​യ​മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍’ പ​ത്താം ഭാ​ഗ​മാ​ണ് നൂ​റാ​മ​ത് പു​സ്ത​കം. മ​ല​യാ​ളം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി നൂ​റ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ ര​ചി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ പ്ര​വാ​സി​യെ​ന്ന ബ​ഹു​മ​തി​യും ഇ​തോ​ടെ അ​മാ​നു​ല്ല​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന കെ.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഈ​സ​യെ​ക്ക​യെ കു​റി​ച്ച് ഡോ. ​അ​മാ​നു​ല്ല എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത ഈ​സ​ക്ക എ​ന്ന വി​സ്മ​യ​വും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സോ​ഹ​ന്‍ റോ​യ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​താ​ഹി​റ ക​ല്ലു​മു​റി​ക്ക​ല്‍ ആ​ദ്യ പ്ര​തി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഡോ. ​ടി​നു ത​മ്പി, ഫ​ഹ​മി​ദ, കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ സു​ചി​ത്ര സീ​മ​ന്‍സ്, അ​വ​ര്‍ ടി.​വി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഷാ​ജി പു​ഷ്പാം​ഗ​ദ​ന്‍, പ​ര്‍വ​താ​രോ​ഹ​ക​യും ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​രി​യു​മാ​യ സ്വ​പ്ന ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ലി​പി അ​ക്ബ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ര​സ് ക്ല​ബ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ജി.​സി.​സി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബ​ഷീ​ര്‍ വ​ട​ക​ര പ്രോ​ഗ്രാം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഡോ. ​അ​മാ​നു​ല്ല വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര​യു​ടെ നൂ​റാ​മ​ത് പു​സ്ത​കം

    സോ​ഹ​ന്‍ റോ​യ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘ദ ​മി​റാ​ക്ക്​​ൾ’

    ഷാ​ർ​ജ: 11ാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി കെ.​പി. സെ​ബ ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം ‘ദ ​മി​റാ​ക്ക്​​ൾ’ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. റൈ​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ നി​രൂ​പ​ക​ൻ പി.​എ​ഫ്.​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​നാ​ണ്​ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. സെ​ബ ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ മാ​താ​വ്​ ഷം​സീ​റ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ക​ണ്ണൂ​ർ ക​ക്കാ​ട്​ കൗ​സ​ർ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ സെ​ബ ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണ്​ ‘ദ ​മി​റാ​ക്ക്​​ൾ’. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ സാ​ജി​ദ്​ ആ​ണ്​ പി​താ​വ്.


    കെ.​പി. സെ​ബ ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം ‘ദ ​മി​റാ​ക്ക്​​ൾ’ പി.​എ​ഫ്.​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ‘ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ൾ’

    ഷാ​ർ​ജ: പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ എ. ​ജ​മീ​ല ടീ​ച്ച​ർ എ​ട​വ​ണ്ണ​യു​ടെ യു​വ​ത ബു​ക്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റം വേ​ദി​യി​ൽ ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് സ​ലീം അ​യ്യ​ന​ത്ത് കെ.​എ​ൽ.​പി ഹാ​രി​സി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​മീ​ല ടീ​ച്ച​ർ ര​ചി​ച്ച ക​ഥാ​പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​ഭാ​ഷ​ണ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​റ​ബി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​ഭാ​ഷ​ണ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​ഘ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് പു​സ്ത​കം. മു​നീ​ബ ന​ജീ​ബ് പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. ഹാ​റൂ​ൺ ക​ക്കാ​ട്, ഡോ. ​എ.​പി. നൗ​ഷാ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ് കാ​സിം, പി.​ടി. റി​യാ​സ് സു​ല്ല​മി, ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല ഫാ​റൂ​ഖി, ഗി​ന്ന​സ് ദി​ലീ​ഫ്, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.


    എ. ​ജ​മീ​ല ടീ​ച്ച​ർ എ​ട​വ​ണ്ണ​യു​ടെ ‘ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം സ​ലീം അ​യ്യ​ന​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു


    ‘സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​വ​ഴി​ക​ൾ’

    ഷാ​ർ​ജ: ഡോ. ​നാ​സ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ‘സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​വ​ഴി​ക​ൾ’ പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി.

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്​ ത​ല​വ​ൻ ശൈ​ഖ്​ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​സി​മി, യു.​എ.​ഇ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്​​യു​ദ്ദീ​ൻ, ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ്, ഹാ​ഷിം നൂ​ഞ്ഞേ​രി, നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, വി.​ടി സ​ലീം, സി.​എം.​എ ക​ബീ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, കെ.​എം അ​ബ്ബാ​സ്, ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ, ലി​പി അ​ക്ബ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഹാ​നി ഹാ​ദി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു.


    ഡോ. ​നാ​സ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ല​ത്തി​ന്‍റെ പു​സ്ത​കം ‘സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​വ​ഴി​ക​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ഡോ.​പി.​കെ. ജ​നാ​ർ​ദ​ന​​ന്‍റെ മൂ​ന്ന് കൃ​തി​ക​ൾ

    ഷാ​ർ​ജ: ഡോ.​പി.​കെ. ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ന്‍റെ മൂ​ന്ന് കൃ​തി​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ൽ​സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ‘ഭ​യ​മ​ല്ല കാ​ൻ​സ​ർ’ എ​ന്ന കൃ​തി സൈ​ത്, സ​ക്ക​റി​യ മാ​ട്ടൂ​ലി​നും ‘പ്ര​മേ​ഹം രോ​ഗ​മേ​യ​ല്ല’ എ​ന്ന കൃ​തി വി.​രാ​മ​ൻ, പി.​കെ. മോ​ഹ​ൻ ദാ​സി​നും ‘മ​രു​ന്നു​തി​ന്ന് മ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി’ എ​ന്ന കൃ​തി കെ.​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വ​ലി​യ​ക​ത്തി​നും അ​ഡ്വ. വൈ.​എ.​റ​ഹീ​മി​നും ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ചി​ര​ന്ത​ന ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ർ​ഷാ​ദ് ബ​ത്തേ​രി, സി​ദ്ദീ​ഖ് കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ, ഡോ.​മു​നീ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, അ​ഡ്വ. മു​നാ​ശ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.


    ഡോ.​പി.​കെ. ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ന്‍റെ മൂ​ന്ന് കൃ​തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ‘ചി​ങ്ങ​ത്തി​ലെ ചി​ന്ത​ക​ൾ ചി​നു​ങ്ങി​ച്ചി​നു​ങ്ങി’

    ഷാ​ർ​ജ: സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ പി.​യ​തീ​ന്ദ്ര​ദാ​സ് എ​ഴു​തി​യ ‘ചി​ങ്ങ​ത്തി​ലെ ചി​ന്ത​ക​ൾ ചി​നു​ങ്ങി​ച്ചി​നു​ങ്ങി’ എ​ന്ന ആ​ത്​​മ​ക​ഥാം​ശം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. റൈ​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ.​പി. മൂ​സ ഹാ​ജി​ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​ഭി​രാ​ജ് പൊ​ന്ന​രാ​ശ്ശേ​രി, ഡോ. ​സ​രി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, സ​ലീം നൂ​ർ, റാ​ഫി പ​ട്ടേ​ൽ, ഡോ. ​സൗ​മ്യ സ​രി​ൻ, ത​സ്നി നി​ഷാ​ദ്, ഷാ​ബു തോ​മ​സ്, അ​ഖി​ൽ ദാ​സ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പി.​യ​തീ​ന്ദ്ര​ദാ​സി​ന്‍റെ ‘ചി​ങ്ങ​ത്തി​ലെ ചി​ന്ത​ക​ൾ ചി​നു​ങ്ങി​ച്ചി​നു​ങ്ങി’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഇ.​പി. മൂ​സ ഹാ​ജി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ‘വു​ഡ്​​ലം കോ​ഫി ടേ​ബി​ൾ ബു​ക്ക്’

    ഷാ​ർ​ജ: വു​ഡ്​​ലം എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ കോ​ഫി ടേ​ബി​ൾ ബു​ക്ക് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.​

    മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നൗ​ഫ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ദ്യ പ്ര​തി ഖ​ലീ​ജ് ടൈം​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ഡി​റ്റ​ർ സു​രേ​ഷ് പ​ട്ടാ​ലി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വു​ഡ്​​ലം എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ അ​സ്മ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡോ. ​ജോ​ൺ ബ്രൗ​ൺ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, സാ​ഹി​ത്യ പ്രേ​മി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.


    വു​ഡ്​​ലം എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​ദ്യ കോ​ഫി ടേ​ബി​ൾ ബു​ക്ക്​

    മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നൗ​ഫ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ‘ഉ​യ​രെ, പെ​ൺ​സാ​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ’

    ഷാ​ർ​ജ: വി. ​മൈ​മൂ​ന മാ​വൂ​ർ എ​ഴു​തി​യ ‘ഉ​യ​രെ, പെ​ൺ സാ​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ’ പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി കെ.​പി.​സു​ധീ​ര യു​വ​ത മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​റൂ​ൻ ക​ക്കാ​ടി​ന് പു​സ്ത​കം ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ചി​ര​ന്ത​ന ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ.​പി.​കെ. പോ​ക്ക​ർ, അ​ബ്ദു ശി​വ​പു​രം, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ്, പി.​ടി.​യൂ​നു​സ്, ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, ര​മേ​ശ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ്, സ​ലീം അ​യ്യ​നേ​ത്ത്, ഡോ. ​മു​നീ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, മു​നാ​ശ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, സി​ദ്ദീ​ഖ് കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബു​ക്ക് എ​ൻ ​പ്രി​ന്‍റ്​ ആ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.


    വി. ​മൈ​മൂ​ന മാ​വൂ​ർ എ​ഴു​തി​യ ‘ഉ​യ​രെ, പെ​ൺ

    സാ​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ’ കെ.​പി.​സു​ധീ​ര പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു







