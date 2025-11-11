Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 8:56 AM IST

    44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം

    text_fields
    bookmark_border
    44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം
    cancel

    കു​ടും​ബം പോ​ലെ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സം​വി​ധാ​നം വേ​റെ​യി​ല്ല -​കെ.​ആ​ർ. മീ​ര

    ഷാ​ർ​ജ: കു​ടും​ബം പോ​ലൊ​രു ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സം​വി​ധാ​നം വേ​റെ​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി കെ.​ആ​ർ. മീ​ര. എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഫാ​ഷി​സം ഒ​രു വി​രു​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സ്ത്രീ​വി​രു​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് അ​തി​ന്‍റെ തീ. ​പി​തൃ​മേ​ധാ​വി​ത്വ​മാ​ണ് അ​തി​ന്‍റെ അ​ടു​പ്പ്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സ​മ​ത്വ​മു​ണ്ടാ​ക​ണം.

    ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ കെ.​ആ​ർ. മീ​ര സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സ്ത്രീ ​ത​ന്നെ വി​ചാ​രി​ക്ക​ണം. എ​ഴു​ത്തി​നും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്കും അ​ത് ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ല. സ്വ​യം ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വു​ന്ന സ്ത്രീ​യെ ആ​ർ​ക്കും ത​ട​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. സ്ത്രീ​ക്ക് ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സ​മൂ​ഹം വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​വ​ളു​ടേ​ത് മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​രു പു​ഞ്ചി​രി പോ​ലും പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന ശാ​ഠ്യം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ട്. ആ​ൺ​കോ​യ്മ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​തൃ​മേ​ധാ​വി​ത്വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലും സ്ത്രീ​യു​ടെ ചി​രി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. സ്ത്രീ ​മ​ന​സ്സു​തു​റ​ന്ന് ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റ് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും ഇ​ഷ്ട​മ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​ണ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ട് ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ‘ആ​രാ​ച്ചാ​രു​ടെ’ ക​ഥാ​കാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ർ​ജ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. താ​നൊ​രു സൈ​ക്കോ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യാ​ണെ​ന്നും ക്രൂ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ഴു​തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ജെ​ൻ സി ​പി​ള്ളേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ചി​ല ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​പോ​ലും ആ​ണെ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ കൂ​ടെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണെ​ന്നും മീ​ര പ​റ​യു​ന്നു. പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ നി​ലാ​വ്, ച​ന്ദ്ര​ൻ, പു​ഴ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​ക്കെ എ​ഴു​തി​യാ​ൽ ത​ന്നെ വെ​ച്ചേ​ക്കു​മോ.

    എ​ഴു​തു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളെ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ച​വി​ട്ടി​ത്താ​ഴ്ത്താ​ൻ ഇ​ട​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മീ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ഡ്വ. പി.​എ. പൗ​ര​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​കാ​ശ​നം 15ന്​

    ഗൂ​സ്ബെ​റി​യാ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ


    ​ഷാ​ർ​ജ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഡ്വ. പി.​എ. പൗ​ര​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘പൗ​ര​ൻ’ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്‌​ത​കോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. ന​വം​ബ​ർ 15ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​നും ഏ​ഴി​നും ഇ​ട​യി​ൽ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്. അ​ഞ്ചു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ, പൗ​രാ​വ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ത​ന്‍റെ ഏ​ഴ​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട ജീ​വി​തം ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്​ ‘പൗ​ര​ൻ’ എ​ന്ന ആ​ത്​​മ​ക​ഥ​യി​ലൂ​ടെ.

    ‘ചി​ങ്ങ​ത്തി​ലെ ചി​ന്ത​ക​ൾ ചി​നു​ങ്ങി​ച്ചി​നു​ങ്ങി’ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഷാ​ർ​ജ: സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ പി. ​യ​തീ​ന്ദ്ര​ദാ​സ് എ​ഴു​തി​യ ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഫാ​ത്തി​മ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ.​പി. മൂ​സാ ഹാ​ജി, ഡോ. ​അ​ഭി​രാ​ജ് പൊ​ന്ന​രാ​ശ്ശേ​രി, ഡോ. ​സ​രി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ലീം നൂ​ർ പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, റാ​ഫി പ​ട്ടേ​ൽ, ഡോ. ​സൗ​മ്യ സ​രി​ൻ, ത​സ്നി നി​ഷാ​ദ്, ഷാ​ബു തോ​മ​സ്, അ​ഖി​ൽ ദാ​സ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ചി​ര​ന്ത​ന ബു​ക്സാ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    ‘ചി​ങ്ങ​ത്തി​ലെ ചി​ന്ത​ക​ൾ ചി​നു​ങ്ങി​ച്ചി​നു​ങ്ങി’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ‘പ​ക​ൽ​ക്ക​റു​പ്പ്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ഷാ​ർ​ജ: റ​ഫീ​ഖ് ബി​ൻ മൊ​യ്‌​ദു​വി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത് ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം ‘പ​ക​ൽ​ക്ക​റു​പ്പ്’ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യും ര​ണ്ട് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് നോ​വ​ലു​ക​ളു​ടെ ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ അ​നാ​മി​ക പ്ര​വീ​ൺ, റ​ഫീ​ക്കി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​പു​ത്രി​മാ​രും സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​മാ​യ ഫാ​ത്തി​മ, സൈ​ന​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. അ​ൽ മ​ദീ​ന ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പൊ​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, കെ.​എ​ൽ.​പി യൂ​സു​ഫ്, ക​വി​ക​ളാ​യ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, ജാ​സ്മി​ൻ അ​മ്പ​ല​ത്തി​ല​ക​ത്ത്, പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട്, അ​സീ​സ് പാ​ല​ത്താ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. കൈ​ര​ളി ബു​ക്സാ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    റ​ഫീ​ഖ് ബി​ൻ മൊ​യ്‌​ദു​വി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത് ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം ‘പ​ക​ൽ​ക്ക​റു​പ്പ്’ അ​നാ​മി​ക പ്ര​വീ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘ടീ​ച്ചി​ങ് ഈ​സ്‌ എ ​നോ​ബി​ൾ പ്ര​ഫ​ഷ​ൻ’ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഷാ​ർ​ജ: ‘ടീ​ച്ചി​ങ് ഈ​സ്‌ എ ​നോ​ബി​ൾ പ്ര​ഫ​ഷ​ൻ’ പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി. കെ.​വി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മാ​സ്റ്റ​റാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ൻ. ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​ജി എ​ൻ. പു​ഷ്പാം​ഗ​ത​നാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ സു​കു​മാ​ര​ൻ ആ​ദ്യ​പ്ര​തി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ടി.​വി. പ്ര​നോ​ജ്, കെ. ​അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, എ. ​നൗ​ഫ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചു. പു​സ്ത​ക​ത്തെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ര​ഘു ന​ന്ദ​ൻ ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.


    കെ.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ പു​സ്ത​കം ‘ടീ​ച്ചി​ങ് ഈ​സ്‌ നോ​ബി​ൾ പ്ര​ഫ​ഷ​ൻ’ ഷാ​ജി എ​ൻ. പു​ഷ്പാം​ഗ​ത​ൻ, ഷാ​ജ​ഹാ​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘അ​ത്ര​മേ​ല്‍ പ്രി​യം’ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി

    ഷാ​ര്‍ജ: കേ​ര​ളം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​മാ​യി ഏ​റെ ക​രു​ത്തു​ള്ള ദേ​ശ​മാ​ണെ​ന്ന്‌ പ്ര​ശ​സ്‌​ത അ​റ​ബ്‌ ക​വ​യി​ത്രി ഡോ. ​മ​റി​യം അ​ല്‍ ഷി​നാ​സി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വ​ള​പ​ട്ട​ണം സ്വ​ദേ​ശി​നി ഷ​ബീ​ന ന​ജീ​ബി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്‌ പു​സ്‌​ത​കം ‘അ​ത്ര​മേ​ല്‍ പ്രി​യം’ ഷാ​ര്‍ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്‌​ത​ക മേ​ള​യി​ലെ റൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സ്‌ ഫോ​റ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മ​ദ​നി​ക്ക്‌ ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച്‌ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ര്‍. ര​ണ്ടു ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള ത​ന്‍റെ കേ​ര​ള ബ​ന്ധം അ​വ​ര്‍ ഓ​ര്‍ത്തെ​ടു​ത്തു. പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട്, ഡോ. ​പ്ര​ദീ​പ്കു​മാ​ർ ക​റ്റോ​ട്, എം.​എ. ഷ​ഹ​നാ​സ്, അ​ഫ്രീ​ന അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​ബീ​ന ന​ജീ​ബ് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.


    ഷ​ബീ​ന ന​ജീ​ബി​ന്‍റെ ‘അ​ത്ര​മേ​ല്‍ പ്രി​യം’ പു​സ്ത​കം

    ഡോ. ​മ​റി​യം അ​ല്‍ ഷി​നാ​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    സ്റ്റാ​റാ​യി ‘സ്​​റ്റാ​ർ​സ്​ മാ​ജി​ക്ക​ൽ വി​സ്പ​ർ’

    ഷാ​ർ​ജ: ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സു​കാ​രി സ​ഹോ​ദ​ര​ന്​ വേ​ണ്ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ വേ​റി​ട്ട കാ​ഴ്ച​യാ​യി. പ്ര​വാ​സി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളും ദു​ബൈ സ്​​കോ​ളാ​ർ​സ്​ പ്രൈ​വ​റ്റ്​ സ്കൂ​ൾ ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​മാ​യ ജു​യെ​സ്റ്റ ര​ഞ്ജു​വി​ന്‍റെ (ഏ​ഴ്) ‘സ്റ്റാ​ർ​സ്​ മാ​ജി​ക്ക​ൽ വി​സ്പ​ർ’ ആ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. എ​ഴു​ത്തി​നൊ​പ്പം പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും മി​ടു​ക്കി​യാ​യ ജു​യെ​സ്റ്റ​യു​ടെ ആ​ദ്യ പു​സ്ത​ക​മാ​ണി​ത്​. 12ാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​നാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജു​വാ​ന്‍റെ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ്​ ന​ന്നേ ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ക​ഥാ​ര​ച​ന​യി​ലേ​ക്ക്​ ജു​യെ​സ്റ്റ​യെ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഥാ​ര​ച​ന​യി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ല ജു​യെ​സ്റ്റ​യു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ. നൃ​ത്തം, സം​ഗീ​ത പ​ഠ​നം, സ്​​കേ​റ്റി​ങ്​ എ​ന്നി​വ​യി​ലും മി​ടു​ക്കി​യാ​ണീ ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സു​കാ​രി.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഗൈ​ഡ്​ ടു ​ക​രി​യ​ർ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​സി എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സി.​ഇ.​ഒ ആ​ണ്​ ജു​യെ​സ്റ്റ​യു​ടെ പി​താ​വ്​ ര​ഞ്ജു. മാ​താ​വ്​ അ​നു​മോ​ഹ​ൻ ലാ ​ഡൗ​സ​ർ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​സി മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​ണ്.


    ഇ.​പി ജ​യ​രാ​ജ​നൊ​പ്പം

    ജു​യെ​സ്റ്റ ര​ഞ്ജു

    ‘കാ​ട്ടു​നെ​ല്ലി​ക്ക’ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഷാ​ർ​ജ: ഉ​ളി​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി സു​ബൈ​ദ കോ​മ്പി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ‘കാ​ട്ടു​നെ​ല്ലി​ക്ക’ ക​ഥാ സ​മാ​ഹാ​രം ഇ​മാ​റാ​ത്തി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ഡോ. ​മ​റി​യം ഷി​നാ​സി ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ സ​ന്ധ്യ ര​ഘു​കു​മാ​ർ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ ര​ഹ​ന ഖാ​ലി​ദ് പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. ഹ​രി​തം ബു​ക്സ് എം.​ഡി പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റെ​ജി അ​ബ്ദു​ല്ല, എ​ൻ.​എ​ൻ. അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, അം​ന ത​സ്‌​കി​യ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ബ​ഷീ​ർ ഉ​ളി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഹ​രി​തം ബു​ക്സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ടാ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. അ​ഡ്വ. പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സു​ബൈ​ദ കോ​മ്പി​ൽ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.


    സു​ബൈ​ദ കോ​മ്പി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ‘കാ​ട്ടു​നെ​ല്ലി​ക്ക’ ഡോ. ​മ​റി​യം ഷി​നാ​സി

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജ​ഹാം​ഗീ​ർ ഇ​ള​യേ​ട​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടു പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ഷാ​ർ​ജ: 44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ജ​ഹാം​ഗീ​ർ ഇ​ള​യേ​ട​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടു പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ‘ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി ത​നു​ശ്രീ’ എ​ന്ന ബാ​ഷോ ബു​ക്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ള ചെ​റു​ക​ഥ സ​മാ​ഹാ​രം സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ത​മ​ർ, ക​വി അ​നൂ​പ് ച​ന്ദ്ര​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ‘അ​ലു​മ്നി പോ​ർ​ട്ട​ൽ’ എ​ന്ന ഐ​വ​റി ബു​ക്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ചെ​റു​ക​ഥ സ​മാ​ഹാ​രം ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ്​ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​ർ​ഷാ​ദ് ബ​ത്തേ​രി​ക്ക് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഷാ​ജി ഹ​നീ​ഫ്, പെ​ർ​ഫ്യൂം ഡി​സൈ​ന​ർ ഫൈ​സ​ൽ സി.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.


    ജ​ഹാം​ഗീ​ർ ഇ​ള​യേ​ട​ത്തി​ന്റെ ‘അ​ലു​മ്നി പോ​ർ​ട്ട​ൽ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ്​ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​ർ​ഷാ​ദ് ബ​ത്തേ​രി​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ​ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലെ ചി​രാ​ത്’ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഷാ​ർ​ജ: ഹാ​രി​സ് അ​ഹ്മ​ദി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​യ ‘ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലെ ചി​രാ​ത്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ലെ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.​അ​ൽ മ​ദീ​ന ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല പൊ​യി​ൽ ര​ച​യി​താ​വി​ന്‍റെ പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ സൈ​ന​ബ്, റി​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പു​സ്ത​കം കൈ​മാ​റി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എ​ൽ.​പി യൂ​സു​ഫ്, പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട്, ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, ഹാ​റൂ​ൻ ക​ക്കാ​ട്, ജാ​സ്മി​ൻ അ​മ്പ​ല​ത്തി​ല​ക​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഹ​രി​തം ബു​ക്സാ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.


    ഹാ​രി​സ്‌ അ​ഹ്മ​ദി​ന്‍റെ ‘ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലെ ചി​രാ​ത്‌’ പു​സ്‌​ത​കം അ​ല്‍ മ​ദീ​ന ഗ്രൂ​പ്പ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല പൊ​യി​ല്‍ സൈ​ന​ബ്‌, റി​ഹാ​ന്‍ എ​ന്നീ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക്‌ ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ക്ഷ​ര​പ്ര​ഭ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ൽ​കും

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ ഇ ​വ​ർ​ഷം പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ഇൗ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് ഫെ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കും. ‘അ​ക്ഷ​ര​പ്ര​ഭ’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ക. 25000 രൂ​പ​യു​ടെ കാ​ഷ് പ്രൈ​സും അ​ക്ഷ​ര ശി​ൽ​പ​വും പ്ര​ശം​സാ പ​ത്ര​വു​മാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം.

    വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും പ​ത്തു ര​ച​ന​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി പ്ര​ത്യേ​ക ജൂ​റി ആ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക. സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ജൂ​റി. ജൂ​റി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡി​നു​പു​റ​മെ ഏ​റ്റ​വും അ​ധി​കം നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കൃ​തി​ക്ക് അ​ക്ഷ​ര​ശ്രീ പു​ര​സ്കാ​ര​വും ന​ൽ​കും. 10000 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്ര​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ത്തു വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക വേ​ദി​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് ഫെ​യ​ർ ബോ​ക്സു​ക​ളി​ൽ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​സ്ത​ക അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ജൂ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​ന്ത്രോ​ളി, പി.​ആ​ർ. പ്ര​കാ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.




    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsSharjahInternational Book Festivalgulf news malayalam
    News Summary - 44th Sharjah International Book Festival
    Similar News
    Next Story
    X