    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:21 AM IST

    44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം

    44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം
    സൗ​ഹൃ​ദം ത​ക​രു​ന്ന​ത് ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​കം -പ്ര​ജ​ക്ത കോ​ലി

    ഷാ​ർ​ജ: ജെ​ൻ സി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ ശ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി ​ പ്ര​മു​ഖ യൂ​ട്യൂ​ബ​റും ന​ടി​യും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​താ​വു​മാ​യ പ്ര​ജ​ക്ത കോ​ലി. യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ടു​ത​ലാ​ണ് പ്ര​ണ​യ​മെ​ന്ന് പ്ര​ജ​ക്ത കോ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ്ര​ണ​യ​വും ക​ഥ​യി​ലെ പ്ര​ണ​യ​വും ത​മ്മി​ൽ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ല. ക​ഥ​ക​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന വി​ധ​മു​ള്ള പ്ര​ണ​യ നാ​യ​ക​രെ പ്രേ​മി​ക്കാ​ൻ പോ​യാ​ൽ ന​മ്മ​ൾ ജ​യി​ലി​ലാ​വു​മെ​ന്നും പ്ര​ജ​ക്ത പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സ​ദ​സ്സു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ജ​ക്​​ത കോ​ലി


    ത​ന്‍റെ ആ​ദ്യ നോ​വ​ലാ​യ ‘റ്റൂ ​ഗു​ഡ് ടു ​ബി ട്രു’ ​എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. സൗ​ഹൃ​ദം ത​ക​രു​ന്ന​ത്​ ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​ക​മാ​ണ്. ക​ഥ​ക​ളി​ലെ കാ​മു​ക​ന്മാ​രെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ കാ​മു​ക​ന്മാ​രെ അ​ള​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​രു​ണ്ട പ്ര​ണ​യ​ക​ഥ​ക​ളോ​ട് പൊ​തു​വേ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ജ​ക്ത വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വാ​യി​ച്ച അ​ത്ത​രം ഒ​രു നോ​വ​ൽ ഏ​റെ​ക്കാ​ലം മ​ന​സ്സി​നെ അ​ല​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ത്ത​രം പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളെ മ​ഹ​ത്വ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം അ​ഭി​രു​ചി​ക​ൾ വ്യ​ക്തി​നി​ഷ്ഠ​മാ​ണ്. ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് പു​സ്ത​കം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ന​ൽ​കി​യും ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്തും പ്ര​ചോ​ദാ​ത്മ​ക​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും ജെ​ൻ സി​യെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​റി​ലെ ഇ​ന്‍റ​ല​ക്ച്വ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ജ​ക്ത മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് ന്യൂ​സ് എ​ന്‍റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്‍റ്​ എ​ഡി​റ്റ​ർ മ​ഞ്ജു​ഷ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു.


    സ​ർ​ഗ ര​ച​ന​യി​ൽ എ.​ഐ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​മി​ല്ല -ബു​ക്ക​ർ ജേ​താ​വ് പോ​ൾ ലി​ഞ്ച്

    ഷാ​ർ​ജ: നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി പോ​ലു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് സ​ർ​ഗ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നും എ​ഴു​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വൈ​യ​ക്തി​ക​വും വൈ​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്നും ബു​ക്ക​ർ സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​വ് പോ​ൾ ലി​ഞ്ച്. ‘ഫി​ക്ഷ​ൻ, ഫ്രീ​ഡം, ഫി​യ​ർ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ബു​ക്ക​ർ ജേ​താ​വ് പോ​ൾ ലി​ഞ്ച് ‘ഫി​ക്ഷ​ൻ, ഫ്രീ​ഡം, ഫി​യ​ർ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു


    എ.​ഐ​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ‘പ്രോ​ഫ​റ്റ് സോ​ങ്’ എ​ന്ന ബു​ക്ക​ർ സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ നോ​വ​ലി​ന്റെ എ​ട്ടാം അ​ധ്യാ​യം എ​ഴു​താ​ൻ മാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്തു. ചി​ല ര​ച​നാ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത നി​ല​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ലി​ഞ്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    വാ​യ​ന​ക്കാ​രോ​ട് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വ​സ്തു​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങ​ണം. അ​പ്പോ​ൾ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ൻ കൂ​ടെ വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ത്ത​രം മാ​ന​സി​ക ഭാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ട​വ​റ​യി​ൽ ഏ​റെ​ക്കാ​ലം ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​നാ​മി​ക ചാ​റ്റ​ർ​ജി മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു.


    ‘ചി​രി​പ്പി​ച്ചു മ​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ഷാ​ർ​ജ: ഡോ. ​മ​നു വ​ർ​ഗീ​സ് കു​ള​ത്ത​ങ്ക​ലി​ന്‍റെ ‘ചി​രി​പ്പി​ച്ചു മ​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ’ പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ മ​ധു​പാ​ൽ ക​വി ശൈ​ല​ന് പു​സ്ത​കം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശ്രീ​കു​മാ​രി ടീ​ച്ച​ർ പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഡോ. ​മ​നു വ​ർ​ഗീ​സ് കു​ള​ത്ത​ങ്ക​ലി​ന്‍റെ ‘ചി​രി​പ്പി​ച്ചു മ​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ’ കൃ​തി പു​സ്ത​ക മേ​ള​യി​ൽ മ​ധു​പാ​ൽ ക​വി ശൈ​ല​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ഏ​ഴ്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ചി​രി​പ്പി​ച്ച് മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യ ഏ​ഴ്​ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​രേ​ഖ​യും ന​ർ​മ ക​ഥ​ക​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​താ​രി​ക മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ജി. ​വി​ശാ​ഖ​ൻ ആ​ണ് എ​ഴു​തി​യ​ത്. കു​ഞ്ച​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ, വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, ഫി​ലി​പ്പോ​സ് മാ​ർ ക്രി​സോ​സ്റ്റം വ​ലി​യ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത, ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​ർ, കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ യേ​ശു​ദാ​സ​ൻ, വി.​ഡി. രാ​ജ​പ്പ​ൻ, ഇ​ന്ന​സെ​ന്‍റ്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന പു​സ്ത​കം ഒ​ലി​വ് പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.


    ‘ശ​ഹീ​ദേ മി​ല്ല​ത്ത് ടി​പ്പു സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖി​സ്സ​പ്പാ​ട്ട്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ഷാ​ർ​ജ: ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തെ വ​ക്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണി​തെ​ന്ന്​ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ മു​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റു​മാ​യ ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ൻ. കു​റു​പ്പ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഉ​പ​നി​ഷ​ത്തു​ക​ൾ പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മു​ഗ​ൾ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ അ​തു​ല്യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്, അ​വ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ അ​തി​ക്ര​മി​ക​ളാ​യും വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ളാ​യും ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ണ്. മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളൊ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന് സ​ത്യ​ത്തെ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്ന്​ ഡോ. ​കു​റു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ‘ശ​ഹീ​ദേ മി​ല്ല​ത്ത് ടി​പ്പു സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖി​സ്സ​പ്പാ​ട്ട്’ കൃ​തി ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ൻ. കു​റു​പ്പ് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫ​ർ ഖ​ലീ​ലു​ല്ല ചെം​നാ​ടി​ന് ന​ൽ​കി

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ര​ചി​ച്ച ‘ശ​ഹീ​ദേ മി​ല്ല​ത്ത് ടി​പ്പു സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖി​സ്സ​പ്പാ​ട്ട്’ എ​ന്ന കൃ​തി​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ്ര​മു​ഖ കാ​ലി​ഗ്ര​ഫ​ര്‍ ഖ​ലീ​ലു​ല്ല ചെം​നാ​ട് പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ബു​ക്ക് പ്ല​സാ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ത്തു എ​പ്പി​സോ​ഡു​ക​ളാ​യി ക​ഥാ​വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ യൂ​ട്യൂ​ബി​ലൂ​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ‘ച​രി​ത്ര​പാ​ത​യി​ലെ അ​പൂ​ർ​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഷാ​ർ​ജ: ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ വാ​ഴ​മ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ ‘ച​രി​ത്ര​പാ​ത​യി​ലെ അ​പൂ​ർ​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര. ​കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ക്രി​സ്തു​വ​ർ​ഷം എ​ട്ടാം നൂ​റ്റാ​ണ്ട് മു​ത​ൽ 14ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ട് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ച്ച ശാ​സ്ത്രം, സാ​ഹി​ത്യം, ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​വി​കാ​സ​ത്തി​ന് പ്ര​കാ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മാ​ണി​ത്.


    ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ വാ​ഴ​മ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ ‘ച​രി​ത്ര​പാ​ത​യി​ലെ അ​പൂ​ർ​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം പ്ര​ഫ. കെ.​കെ.​എ​ൻ. കു​റു​പ്പ് പ്ര​കാ​ശ​നം ​ചെ​യ്യു​ന്നു


    കെ.​എം. അ​ബ്ബാ​സി​ന്‍റെ ‘നാ​ടേ ന​ഗ​ര​മേ’ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി

    ഷാ​ര്‍ജ: മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ൻ കെ.​എം. അ​ബ്ബാ​സി​ന്‍റെ പു​തി​യ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം ‘നാ​ടേ ന​ഗ​ര​മേ’ ഷാ​ര്‍ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് എ​ക്‌​സ്‌​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ലെ റൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ്ര​മു​ഖ ക​വി ശൈ​ല​ന്‍, വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ മേ​നോ​ന് ന​ല്‍കി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    കെ.​എം. അ​ബ്ബാ​സി​ന്‍റെ ‘നാ​ടേ ന​ഗ​ര​മേ’ പു​സ്ത​കം ക​വി ശൈ​ല​ന്‍, വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ മേ​നോ​ന് ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    പി.​പി ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ന്‍, പ്ര​താ​പ​ന്‍ താ​യാ​ട്ട്, സി.​പി ജ​ലീ​ല്‍, ഷീ​ലാ പോ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ആ​ശം​സി​ച്ചു. നാ​ടി​ന്‍റെ​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​ത​യും വൈ​ജാ​ത്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ ക​ഥ​ക​ളെ​ന്ന് കെ.​എം. അ​ബ്ബാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ദി​ഖ് കാ​വി​ല്‍, ശ​ബീ​ന ന​ജീ​ബ്, മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത്, സി.​എ​ന്‍.​എ​ന്‍ ദി​ലീ​പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വ​നി​താ വി​നോ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.


    പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മം

    ഷാ​ർ​ജ: 44ാമ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, കെ.​എ​ൻ.​എം ബു​ക്സി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബ​ഹു​ജ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​എ​ൻ.​എം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ സ​മ്മി​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലോ​ക​ത്ത് സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​ക​മേ​ള വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വി​വി​ധ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സ​മ്മേ​ളി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മേ​ള ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മ​കു​ടോ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    റി​യാ​സ് ഹ​കീം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി. ഫാ​ത്തി​മ മി​ൻ​ഹ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ദ​സ്സു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം യു.​എ.​ഇ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ. ഹു​സൈ​ൻ ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എ​ൻ.​എം ബു​ക്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വി​വി​ധ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു. വി.​കെ സ​ക​രി​യ്യ, എം.​എം അ​ക്ബ​ർ, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മോ​ങ്ങം, ഹു​സൈ​ൻ ക​ക്കാ​ട്, ആ​ദി​ൽ അ​ത്വീ​ഫ് സ്വ​ലാ​ഹി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് മ​യ്യേ​രി, കെ.​എ. ജാ​ഫ​ർ സ്വാ​ദി​ഖ്, എ​ക്സ​ൽ മു​ജീ​ബ്, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. അ​ൽ​താ​ഫ് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.


    കെ.​എ​ൻ.​എം ബു​ക്സി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ബ​ഹു​ജ​ന സം​ഗ​മം




