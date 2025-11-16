Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഏ​ഴു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:49 AM IST

    ഏ​ഴു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 4.28 ല​ക്ഷം ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​

    text_fields
    bookmark_border
    എ.​ഐ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ നി​രീ​ക്ഷ​ണം
    ഏ​ഴു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 4.28 ല​ക്ഷം ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ദു​ബൈ​യി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​ത്​ 4.28 ല​ക്ഷം ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന കേ​സു​ക​ൾ.ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റു​ക​ൾ, ടാ​ക്സി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ വ​രെ 29,886 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​മി​ത​വേ​ഗം, സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഓ​രോ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളും ത​ത്സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​ടി.​എ​യി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലെ പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ശി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്കം, സു​ര​ക്ഷ, വി​ശ്വാ​സം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsTraffic ViolationsRTA-gulf news malayalam
    News Summary - 4.28 lakh traffic violations in seven months
    Similar News
    Next Story
    X