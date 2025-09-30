Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Sept 2025 9:04 AM IST
    date_range 30 Sept 2025 9:04 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 4,200 കോ​ടി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​ജീ​വി​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക ല​ക്ഷ്യം
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 4,200 കോ​ടി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി
    ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​ജീ​വി​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി 4,200 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി അ​ബൂ​ദ​ബി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും അ​ബൂ​ദ​ബി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ കൗൺസിൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ബൂ​ദ​ബി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ണ്‍സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​യും മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി കാ​ണി​ച്ച​ത്. 2023ല്‍ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ലൈ​വ​ബി​ലി​റ്റി സ്ട്രാ​റ്റ​ജി’​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ​ത്തി​ലും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന 1200 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ദി​ര്‍ഹം മൂ​ല്യം വ​രു​ന്ന 60 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു.

    200ലേ​റെ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, കാ​യി​ക മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ, 24 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളും 21 മ​സ്ജി​ദു​ക​ളും 28 സാ​മൂ​ഹി​ക മ​ജ്​​ലി​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഏ​താ​ണ്ട്​ 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​ത്തി​ല്‍ തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ന​ട​പ്പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണം, 283 സൈ​ക്ലി​ങ് ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ, 200 സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്​​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യും താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചും ഇ​മാ​റാ​ത്തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​മാ​ണ്​ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ മു​ന്‍ഗ​ണ​ന. സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. 13 പു​തി​യ താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 10,600 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് നാ​ല്‍പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ വീ​ടു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി പു​തി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    TAGS:Abu DhabiUAE NewsDevelopment Projectgulf news malayalam
