    Posted On
    13 Aug 2025 10:14 PM IST
    Updated On
    13 Aug 2025 10:14 PM IST

    ‘സാലിക്കി’ന്‍റെ വരുമാനത്തിൽ 40ശതമാനം വർധനവ്​

    പുതിയ ഗേറ്റുകളും മാറിമാറിവരുന്ന നിരക്കും സഹായകരമായി
    salik toll gate
    സാലിക്​ ടോൾ ഗേറ്റ്​

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ റോഡ്​ ടോൾ ഓപറേറ്ററായ ‘സാലിക്കി’ന്‍റെ വരുമാനത്തിൽ വൻ വർധന. ഈ വർഷം ആദ്യ ആറുമാസത്തിൽ വരുമാനത്തിൽ 40ശതമാനം വർധനവാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ രണ്ട്​ പുതിയ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതും ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിരക്ക്​ ഈടാക്കുന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതും വരുമാനത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനേക്കാൾ വരുമാനം 39.5ശതമാനവും അറ്റാദായം 41.5ശതമാനവുമാണ്​ വർധിച്ചിട്ടുള്ളത്​.

    ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള ആകെ വരുമാനം 152.7കോടി ദിർഹമാണ്​. സാലിക്​ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ വഴിയുള്ള ആകെ യാത്രകളുടെ എണ്ണം 424.2ദശലക്ഷമാണ്​. മുൻ വർഷ​ത്തേക്കാൾ 39.6ശതമാനമാണ്​ യാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്​. ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തേക്കാൾ യാത്രകൾ രണ്ടാം പാദത്തിലാണെന്നും കണക്കുകൾ വ്യക്​തമാക്കുന്നു. ആറ്​ ദിർഹം ഈടാക്കുന്ന തിരക്കേറിയ സമയത്തെ ട്രിപ്പുകളുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. പിഴകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ 15.7ശതമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഇത്​ ആകെ വരുമാനത്തിന്‍റെ 8.5ശതമാനമാണ്​.

    വരുമാനത്തിന്‍റെ വർധനവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറു മാസത്തെ ലാഭവിഹിതം 77.09കോടി ദിർഹമാണ്​. ഒരു ഓഹരിക്ക്​​ 10.278ദിർഹമാണ്​ ഇതനുസരിച്ചുണ്ടാവുക. ആറു മാസത്തെ ലാഭം ഇതനുസരിച്ച്​ 100ശതമാനമാണ്​. 2025ൽ 34മുതൽ 36വരെ വരെ വരുമാന വർധനവാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുനതെന്ന്​ സാലിക്​ ബോർഡ്​ ഓഫ്​ ഡയറക്​ടേഴ്​സ്​ ചെയർമാൻ മതാർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു.



