    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 7:24 AM IST

    ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​നി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ പി​ഴ​യി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ്​

    ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​ൻ: ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​നി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ പി​ഴ​യി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നും 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​നു​കൂ​ല്യം നേ​ടാം.

    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ മു​മ്പു​ള്ള നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പി​ഴ​ത്തു​ക​യി​ൽ ഇ​ള​വ്​ ല​ഭി​ക്കു​ക. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​ള​വ്​ ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മ​റ്റ്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ പി​ഴ​യി​ൽ ഇ​ള​വ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ

