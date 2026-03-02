നോർക്ക ഹെൽപ്‌ ഡെസ്കിൽ ആദ്യദിനം 381 കോളുകള്‍

നോർക്ക ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ ആദ്യദിനം 381 കോളുകള്text_fields
ദുബൈ/തിരുവനന്തപുരം: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാസികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കുമായി സജ്ജീകരിച്ച നോർക്ക ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ ലഭിച്ചത് 381 സഹായ അഭ്യർഥന കോളുകൾ.
മാർച്ച് ഒന്നിന് രാവിലെ 11.30 വരെയുള്ള കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. വിദേശത്തുനിന്നും 137 പേരും രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്ന് 244 പേരും ഹെൽപ്ഡെസ്കില് ബന്ധപ്പെട്ടതായി നോര്ക്ക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ടി.വി അനുപമ അറിയിച്ചു.
വിമാന സർവീസുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി, റദ്ദാക്കലുകൾ, യാത്രാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളും. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ സാധ്യതകളും യാത്രാ സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് അജിത് കോളശ്ശേരിയും അറിയിച്ചു. നോര്ക്ക ഹെല്പ്പ് ഡസ്കില് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാസി കേരളീയർ സുരക്ഷിതരാണ്.
എന്നാൽ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയും തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങള് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നതായും പ്രവാസികള് സൂചിപ്പിച്ചു. സംഘര്ഷം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് നോർക്ക ഹെൽപ്ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം തുടരുമെന്ന് ടി.വി അനുപമ പറഞ്ഞു.
അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക നോർക്ക് ഹെൽപ്ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ തലങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രവാസികേരളീയര്ക്ക് കൈമാറുകയും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെൽപ്ഡെസ്കിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ലഭിച്ച കോളുകളും ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടർനടപടികൾക്കായി രേഖപ്പെടുത്തി. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായത്തിനും ഏകോപനത്തി കേരള സർക്കാർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചു
വരികയാണ്.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, അതാതു രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യന് മിഷനുകള്, ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങള്, പ്രവാസി സംഘടനകള് എന്നിവരുമായി ഏകോപനം തു
ടരുന്നു. സംഘര്ഷം തുടരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലുളള പ്രവാസികള് ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പിന്തുടരണം.
അടിയന്തര സഹായത്തിനായി നോർക റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്ഡെസ്കുമായി +91-8802012345 (അന്താരാഷ്ട്ര മിസ്ഡ് കോൾ), 18004253939 (ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ, ഇന്ത്യയില് നിന്നും) എന്നീ നമ്പറുകളില് ബന്ധപ്പെടാം.
