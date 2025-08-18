Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    18 Aug 2025 10:02 AM IST
    18 Aug 2025 10:02 AM IST

    ആറുമാസം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ ചുമത്തിയത്​ 37 കോടി ദിർഹം പിഴ

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​
    ആറുമാസം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ ചുമത്തിയത്​ 37 കോടി ദിർഹം പിഴ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്​ 37 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം പി​ഴ. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്​. മ​ണി എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 13 എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഏ​ഴ്​ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്- ബ്രോ​ക്ക​റേ​ജ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, മൂ​ന്ന്​ വി​ദേ​ശ ബാ​ങ്കു​ക​ളും ഒ​രു ധ​ന ഇ​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10 ബാ​ങ്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​​ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ൽ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ചി​ല കേ​സു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ൾ​ക്ക്​ വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യി പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​രു ബാ​ങ്ക്​ മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക്​ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം​ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ധ​ന​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ഇ​യാ​ളെ വി​ല​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്​ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ലാ​ണ്. ഒ​രു മ​ണി എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്​ 20 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക്​ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി. ഈ ​വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ 10 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ കേ​സും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച വി​ദേ​ശ ബാ​ങ്കി​ന്​ ​ര​ണ്ട്​ ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മി​ല​ധി​ക​മാ​ണ്​ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. ഗോ​മ​തി എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്, അ​ൽ ഹി​ന്ദി എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും പി​ഴ ചു​മ​ത്ത​ലും ലൈ​സ​ൻ​സ്​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    വീ​ഴ്ച ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബാ​ങ്കി​നോ​ട്​ ആ​റു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ പു​തി​യ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ ബാ​ങ്കി​ങ്​ ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രെ ചേ​ർ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും നി​​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

