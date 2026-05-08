    date_range 8 May 2026 11:39 AM IST
    date_range 8 May 2026 11:39 AM IST

    36 അപകട​ങ്ങളുടെ കാരണം​ ലൈസൻസില്ലാത്ത ഡ്രൈവിങ്​​

    ദുബൈ: ഡ്രൈവിങ്​ ലൈസൻസില്ലാ​തെ വണ്ടിയോടിച്ചത്​ മൂലം കഴിഞ്ഞ വർഷം 36 അപകടങ്ങൾ രാജ്യത്ത്​ റിപോർട്ട്​ ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പരിചയക്കുറവ്​, മോശം കണക്ക്​ കൂട്ടൽ എന്നിവയാണ്​ അപകടങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. ഡ്രൈവിങ്ങിന്​ പ്രാപ്തമാവാതെ യുവാക്കളായ ഡ്രൈവർമാർ വാഹനമോടിച്ച ചില കേസുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നിയമലംഘനം മാത്രമല്ലെന്നും ശരിയായ പരിശീലനവും നിയമപരമായ അംഗീകാരവുമില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നതിലെ അപകട സാധ്യതകളെ കുറിച്ച്​ അറിവില്ലായ്മയുമാണെന്ന്​ മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി.

    യു.എ.ഇയിൽ അംഗീകാരമില്ലാതെ വിദേശ ലൈസൻസുമായി വാഹനമോടിച്ച്​ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 2000 മുതൽ 10000 ദിർഹം വരെയാണ്​ പിഴ. നിയമലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ മിനിമം മൂന്ന്​ മാസം ജയിൽ ശിക്ഷയും 5,000ത്തിനും 50,000ത്തിനും ഇടയിൽ പിഴയുമായിരിക്കും ശിക്ഷ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശിക്ഷയോ ലഭിക്കും. ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചാൽ മൂന്നു മാസം തടവും 5,000ത്തിനും 50000ത്തിനും ഇടയിൽ പിഴയും ലഭിക്കും. നിയമലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴയും വർധിക്കും.

    TAGS:DrivingUnlicensedAccidents
    News Summary - 36 accidents caused by unlicensed driving
