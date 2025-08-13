Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    13 Aug 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    13 Aug 2025 8:46 AM IST

    ദുബൈയിൽ പിടികൂടിയത്​ 35 ടൺ കള്ളക്കടത്ത്​ വസ്തുക്കൾ

    മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട്​ ദു​ബൈ ക​സ്റ്റം​സ്​
    ദുബൈയിൽ പിടികൂടിയത്​ 35 ടൺ കള്ളക്കടത്ത്​ വസ്തുക്കൾ
    ദു​ബൈ: ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ദു​ബൈ ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്​ 35 ട​ൺ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഉ​ൽ​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ. എ​യ​ർ കാ​ർ​ഗോ വ​ഴി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഉ​ൽ​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ എ​യ​ർ​കാ​ർ​ഗോ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളി​ൽ​ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ കോ​ടി​ക​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. 1.2 കോ​ടി സി​ഗ​​ര​റ്റു​ക​ൾ, 67 ല​ക്ഷം വ്യാ​ജ സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ൾ, 37,110 ട​ൺ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത 3,632 ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഗോ​ള ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ 10,520 വ്യാ​ജ പ​തി​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തും വാ​ണി​ജ്യ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളും​ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും സ​മ്പ​ദ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ​യും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ദു​ബൈ ക​സ്റ്റം​സ്​ തു​ട​രു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഈ ​നീ​ക്കം ശ​ക്​​തി പ​ക​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​ക്ഷീ​ണ പ​രി​ശ്ര​മ​വും അ​വ​രു​ടെ ജോ​ലി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത്​ ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ ക​സ്റ്റം​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബു​സ​ന്ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ ഷി​പ്പ്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി നൂ​ത​ന​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​മാ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ വി​ദ​ഗ്​​ധ​രാ​യ ടീ​മി​ന്‍റെ​യും ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​വും പി​ന്തു​ണ​യു​മേ​കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ക​സ്റ്റം​സ്​ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലെ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നാ​യി മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്ക്​ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ​ ട്രേ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്ക്​ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ദു​ബൈ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളെ​യും ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്​ അ​ജ​ണ്ട​ക​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും ത​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - 35 tons of smuggled goods seized in Dubai
