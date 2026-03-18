Madhyamam
    U.A.E
    date_range 18 March 2026 10:50 AM IST
    date_range 18 March 2026 10:50 AM IST

    34 ദേശീയ സംരംഭങ്ങൾ; ഊർജ കാര്യക്ഷമതക്ക്​ വിപുലമായ പദ്ധതി

    • ഊർജ, ജല ആവശ്യകത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്​ 30 വിദഗ്​ധർ അടങ്ങുന്ന ദേശീയ ടീം
    • അഞ്ചു വർഷകാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട 16 സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
    അബൂദബി: ഊർജ കാര്യക്ഷമതക്കായി 2050 വരെ നീളുന്ന ദീർഘകാല ദേശീയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ഊർജ, അടിസ്ഥാന വികസന മന്ത്രാലയം. രാജ്യത്തെ വിവിധങ്ങളായ വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കുകയും സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമാണ്​ ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 34 ദേശീയ സംരംഭങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. അഞ്ച്​ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യ സമിതികളും രൂപവത്​കരിക്കും.

    പ്രധാന മേഖലകളിലുടനീളം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്​ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനാണ്​ അഞ്ച്​ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യ സമിതികൾ​. ഊർജ, ജല ആവശ്യകതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്​ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ദേശീയ സമിതിയേയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രൂപവത്​കരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    28 സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 30 പ്രതിനിധികൾ ഉൾകൊള്ളുന്നതാണ്​ ഈ സമിതി. പരിസ്ഥിതി, ഗതാഗതം, വ്യവസായം, കാർഷിക മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ അഞ്ചു വർഷകാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട 16 സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തിയതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ദീർഘകാല സുസ്ഥിര ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപനപരമായ സഹകരണവും സാ​ങ്കേതികപരമായ ഭരണവും ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഏകോപിതമായ ദേശീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ജല, ഊർജ ഉപഭോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ്​ പദ്ധതിയുടെ രൂപകൽപനയെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി.

    TAGS:newsnationalismComprehensive planenergy efficiency
    News Summary - 34 national initiatives; comprehensive plan for energy efficiency
