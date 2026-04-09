Madhyamam
    Posted On
    date_range 9 April 2026 6:32 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 6:32 AM IST

    വേൾഡ്​ ട്രേഡ്​ സെന്‍റർ സന്ദർശിച്ചത്​ 30 ലക്ഷം പേർ

    401 പരിപാടികൾക്ക്​ വേദിയായി, അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തത്തിലും വർധന
    വേൾഡ്​ ട്രേഡ്​ സെന്‍റർ സന്ദർശിച്ചത്​ 30 ലക്ഷം പേർ
    ദുബൈ വേൾഡ്​ ട്രേഡ്​ സെന്‍റർ

    ദുബൈ: പോയ വർഷം ദുബൈ വേൾഡ്​ ട്രേഡ്​ സെന്‍റർ (ഡി.ഡബ്ല്യു.ടി.സി) സ്വീകരിച്ചത്​ 30 ലക്ഷം സന്ദർശകരെ. 2024ലിനെ അപേക്ഷിച്ച്​ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ 12 ശതമാനം വർധനവാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം വിവിധ പ്രദർശനങ്ങൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, ബിസിനസ്​, ഉപഭോക്​തൃ പരിപാടികൾ എന്നിവയിലായി​ 401 ഇവന്‍റുകൾക്കാണ് വേൾഡ്​ ട്രേഡ്​ സെന്‍റർ വേദിയായത്​​.

    തൊട്ടുമുമ്പുള്ള വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ ഇവന്‍റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആറു ശതമാനമാണ്​ വർധന. അന്താരാഷ്ട്ര സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ 43 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർധനവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​. 134 മീറ്റിങ്ങുകൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവയിലായി 21 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പങ്കാളികളായിരുന്നു. ഇതിൽ ഏതാണ്ട്​ 951,000 പേർ വിദേശത്തു നിന്നുള്ളവരാണ്​. എട്ട്​ ശതമാനമാണ്​ വർധന.

    63,000ത്തിലധികം കമ്പനികളാണ്​ എക്സിബിഷനിൽ പ​ങ്കെടുത്തത്​. ഇതിൽ 78 ശതമാനവും അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളാണ്​. ജൈറ്റക്സ്​ ഗ്ലോബൽ, ഗൾഫുഡ്​ മാനുഫാക്​ചറിങ്​ എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്​. ആരോഗ്യ, മെഡിക്കൽ ഇവന്‍റുകളിലായി 4.3 ലക്ഷം സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.

    ഭക്ഷ്യ, പാനീയ എക്സിബിഷനുകളിൽ പ​ങ്കെടുത്തത്​ 2.80 ലക്ഷം പേരാണ്​. 2026 ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ ആരംഭിച്ച മാന്ദ്യത്തിന്​ മുമ്പുള്ള ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങ​ളെ​ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്​ 2025ലെ കണക്കുകൾ എന്ന്​ അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി.

    News Summary - 3 million people visited the World Trade Center
    Similar News
    Next Story
