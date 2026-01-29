Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    29 Jan 2026 7:59 AM IST
    date_range 29 Jan 2026 7:59 AM IST

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ദു​ബൈ​യി​ൽ തു​റ​ന്ന​ത്​​ 29 പ​ള്ളി​ക​ൾ

    24,000 പേ​ർ​ക്ക്​ ആ​രാ​ധ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം
    ദു​ബൈ: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ദു​ബൈ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്​ അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ചാ​രി​റ്റ​ബ്​​ൾ ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​ (ഔ​ഖാ​ഫ്) നി​ർ​മി​ച്ച​ത്​ 29 പ​ള്ളി​ക​ൾ. ദു​ബൈ​യി​ലെ 28 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ 250 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ചെ​ല​വ്​ വ​രു​ന്ന 29 പ​ള്ളി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്​. 29 പ​ള്ളി​ക​ളി​ലാ​യി 24,000 പേ​ർ​ക്ക്​ ആ​രാ​ധ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ങ്ങി. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഔ​ഖാ​ഫ്​ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. പു​തു​താ​യി തു​റ​ന്ന പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​മെ ദു​ബൈ​യി​ലെ 37 പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ള്ളി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 56 പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം വ​കു​പ്പ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 36 പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 53 പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. 480 ദ​ശ​ല​ക്ഷം കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ചെ​ല​വ്. ഈ ​പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം​കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​താ​ടെ മൊ​ത്തം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 32,000 ആ​യി മാ​റും.

    പ​ള്ളി​ക​ളോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന്​ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ പ​ള്ളി ഇ​മാ​മി​നും മു​അ​ദ്ദി​നും പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ റി​സ​ർ​വ്​ ചെ​യ്യാ​നാ​യി ഔ​ഖാ​ഫി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ ചു​റ്റും പു​തി​യ എം, ​എം.​പി പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ൻ ആ​ണ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ചു​മ​ത​ല. 59 പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ 2100ല​ധി​കം പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്കി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ആ​യി മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

