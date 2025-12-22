Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    22 Dec 2025 6:35 AM IST
    Updated On
    22 Dec 2025 6:35 AM IST

    ഹ​സ്യാ​ൻ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​ൻ 28.9 കോ​ടി​യു​ടെ ക​രാ​ർ

    32 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള​താ​ണ്​ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല
    ഹ​സ്യാ​ൻ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​ൻ 28.9 കോ​ടി​യു​ടെ ക​രാ​ർ
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 28.9 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി ദു​ബൈ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ്​ വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി (ദീ​വ). ഹാ​സ്യാ​ൻ വാ​ട്ട​ർ പ്ലാ​ന്‍റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജ​ല​വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ക​രാ​ർ. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ട​ൽ​വെ​ള്ളം ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ ദീ​വ​യു​ടെ ഹാ​സ്യാ​ൻ വാ​ട്ട​ൽ പ്ലാ​ന്‍റ്​ പ​ദ്ധ​തി. സ്വ​ത​ന്ത്ര ജ​ല ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മാ​തൃ​ക​ക്ക്​ കീ​ഴി​ൽ ദീ​വ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​. 1,200 മി​ല്ലി മീ​റ്റ​ർ വ്യാ​സ​വും 32 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ജ​ല​വി​ത​ര​ണ ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം, സ്ഥാ​പ​നം, പ​രി​ശോ​ധ​ന, ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക.

    ദു​ബൈ​യു​ടെ ജ​ല സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​സ്യാ​ൻ വാ​ട്ട​ർ പ്ലാ​ന്‍റ്​ എ​ന്ന്​ ദീ​വ എം.​ഡി​യും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ സ​ഈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ താ​യ്ർ പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ജ​ല സു​ര​ക്ഷ സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി 2036, ദു​ബൈ സം​യോ​ജി​ത ജ​ല വി​ഭ​വ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി 2030 എ​ന്നി​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പു​തി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​യും എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യും ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. കൂ​ടാ​തെ ദീ​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രും ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക്​ സു​സ്​​ഥി​ര​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും ക​ഴി​യും. ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ദു​ബൈ​യു​ടെ നൂ​ത​ന ജ​ല​വി​ത​ര​ണ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പ​ദ്ധ​തി ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

