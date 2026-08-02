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    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 9:50 AM IST

    ഹത്ത സമ്മർ പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കി 286 വിദ്യാർഥികൾ

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    ഹത്ത സമ്മർ പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കി 286 വിദ്യാർഥികൾ
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    ദുബൈ പൊലീസ് ഹത്തയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മർ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ സമാപന ചടങ്ങിൽനിന്ന്

    ദുബൈ: പുതുതലമുറയിൽ വ്യക്തിത്വ വികസനം, നേതൃപാടവം, അച്ചടക്കം, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ വളർത്തുന്നതിനായി ദുബൈ പൊലീസ് ഹത്തയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മർ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ 286 വിദ്യാർഥികൾ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി.

    ദുബൈ പൊലീസിന്റെ ആന്റി-നാർക്കോട്ടിക്‌സ് ജനറൽ ഡിപാർട്മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ‘ഹിമായ ഇന്റർനാഷനൽ സെന്റർ’ ആണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, കെ.എച്ച്.ഡി.എ, മറ്റ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി. ഹത്ത ക്ലബിലെ ഹംദാൻ ബിൻ റാശിദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സമാപന ചടങ്ങിൽ ദുബൈ പൊലീസിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാർഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്തു.

    ഏഴു വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 286 വിദ്യാർഥികളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. പ്രധാനമായും സൈനിക പരിശീലനം, കായിക പരിശീലനം, അച്ചടക്കവും സംഘാടനവും വളർത്തുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂന്നിയായിരുന്നു ക്യാമ്പ്. 19 വിദഗ്ദ്ധ സംഘങ്ങൾ നയിച്ച 11 ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും, അഞ്ച് പ്രത്യേക പരിശീലന കോഴ്‌സുകളും നടന്നു.

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    TAGS:gulf madhyamamcamphattaUAEsummer programs
    News Summary - 286 students complete Hatha Summer Program
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