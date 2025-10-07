Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 8:51 AM IST

    ദുബൈയിൽ ടാക്സി സേവനം മികച്ചതാക്കാൻ 28 പദ്ധതികൾ

    പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണം 89.8 ശ​ത​മാ​നം രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ദുബൈയിൽ ടാക്സി സേവനം മികച്ചതാക്കാൻ 28 പദ്ധതികൾ
    ദു​ബൈ: ടാ​ക്സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ദു​ബൈ​യി​ൽ 28 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​താ​യി റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). ടാ​ക്സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റു വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടാ​ക്സി ഉ​പ​യോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ, ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​​സി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഖ​ക​ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ സ​വേ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണി​ത്​ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​യു​നി​ല​വാ​രം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ മി​ക​ച്ച സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്ക്​ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ തു​ണി​ക​ളി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ യൂ​നി​ഫോം നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും ആ​റെ​ണ്ണം വീ​തം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, 80 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മി​ലേ​റെ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ൻ​സെ​ന്‍റി​വും റി​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ സി​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ തു​ട​രു​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണം 89.8 ശ​ത​മാ​നം രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ആ​ർ.​ടി.​എ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലെ പ്ലാ​നി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ബി​സി​ന​സ്​ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ദി​ൽ ശ​ക്​​രി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി മി​ക​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ടാ​ക്സി സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച​യി​നം ല​ത​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തും ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ​തും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

