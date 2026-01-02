Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപു​തു​വ​ത്സ​ര​രാ​വി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 6:25 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 6:25 AM IST

    പു​തു​വ​ത്സ​ര​രാ​വി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്​ 28 ല​ക്ഷം​പേ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ 13 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന
    പു​തു​വ​ത്സ​ര​രാ​വി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്​ 28 ല​ക്ഷം​പേ​ർ
    cancel
    camera_alt

    പു​തു​വ​ത്സ​ര​രാ​വി​ൽ ദു​ബൈ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ബ​സ്​ സ​ർ​വി​സ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പു​തു​വ​ത്സ​ര​രാ​വി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്തി​ന്​ വ​ൻ​മു​ന്നേ​റ്റം. പു​തു​വ​ത്സ​ര​രാ​വി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്​ 28 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ 13 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണെ​ന്നും ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി(​ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ ഈ​വ​ന്‍റ്​ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ആ​ർ.​ടി.​എ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി തി​ര​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും പ​രി​പാ​ടി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത്​ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സാ​ധി​ച്ചു.

    പൊ​തു​ഗാ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ബൈ മെ​ട്രോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 12 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​ണ്. ദു​ബൈ ട്രാം 58,052​പേ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. പൊ​തു ബ​സു​ക​ളും ബ​സ്​ ഓ​ൺ ഡി​മാ​ൻ​ഡും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​വ​ർ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​രാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം ടാ​ക്സി​ക​ൾ ആ​റു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 76,745പേ​ർ വി​വി​ധ സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEDubai Public transport
    News Summary - 2.8 million people used Dubai public transport on New Year's Eve
    Similar News
    Next Story
    X