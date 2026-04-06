Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 April 2026 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 7:07 AM IST

    മാർച്ചിൽ ദുബൈ ചേംബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്​ 2,709 കമ്പനികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, വാടക, ബിസിനസ് സേവന മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ രജിസ്​ട്രേഷൻ
    മാർച്ചിൽ ദുബൈ ചേംബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്​ 2,709 കമ്പനികൾ
    cancel

    ദുബൈ: ആഗോള വിപണികളിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും സുസ്ഥിരമായ വളർച്ച കൈവരിച്ച്​ ദുബെ ചേംബർ ഓഫ്​ കൊമേഴ്​സ്​. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ദുബൈ ചേംബർ ഓഫ്​ കൊമേഴ്​സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്​​ 2,709 പുതിയ കമ്പനികൾ​. നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ശക്​തമായ ആകർഷണമായി ദുബൈ തുടരുന്നുവെന്നതിന്‍റെ തെളിവാണിത്​. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പുതിയ കമ്പനികളിൽ 41.2 ശതമാനം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, വാടക, ബിസിനസ് സേവന മേഖലയിലാണ്​. തൊട്ടുപിന്നിൽ 29.5 ശതമാനം വ്യാപാര സേവന മേഖലയിലാണ്​. 15 ശതമാനവുമായി നിർമാണ മേഖലയാണ്​ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 9.3 ശതമാനുവുമായി സോഷ്യൽ ആൻഡ്​ പേഴ്​സനൽ സർവിസസ്​ മേഖല​ നാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ്​.

    സംരംഭങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപത്തിനും മുൻനിര കേന്ദ്രമെന്ന സ്ഥാനം ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ദുബൈയുടെ പരിശ്രമത്തിന്‍റെ ഫലമാണ്​ നിലവിലെ വളർച്ച പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന്​ അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി.

    പ്രാദേശികമായും ആഗോള തലത്തിലും വെല്ലുവിളികൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ദുബൈ​യെ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിരവധി കമ്പനികളെ ആകർഷിക്കുന്നത്​ തുടരുകയാണ്​. ദുബൈയുടെ സാമ്പത്തിക മാതൃക പ്രതിരോധം, ആസൂത്രണ മികവ്​, കാര്യക്ഷമമായ പൊതു-സ്വകാര്യ സഹകരണം, ആഗോള വിപണികളുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവ ചേർന്നുള്ള ശക്​തമായ അടിത്തറയിലാണ്​ നിലകൊള്ളുന്നത്​.

    വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആഗോള മാറ്റങ്ങളുമായി ​പൊരുത്തപ്പെടാനും എമിറേറ്റിന്‍റെ കഴിവിനെ ഇത്​ ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതായി ദുബൈ ചേംബേഴ്​സ്​​ പ്രസിഡന്‍റും സി.ഇ.ഒയുമായ മുഹമ്മദ്​ അലി റാശിദ്​ ലൂത്ത പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

