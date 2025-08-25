Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 7:32 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 7:32 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തു​താ​യി 25 വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ; ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങും

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ധി​ക​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ക 14,000 സീ​റ്റു​ക​ൾ
    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തു​താ​യി 25 വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ; ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങും
    cancel

    ദു​ബൈ: ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തു​താ​യി 25 വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി തു​റ​ക്കും. 16 ന​ഴ്​​സ​റി​ക​ൾ (ഇ.​സി.​സി), ആ​റ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, മൂ​ന്ന്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. 25 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 14,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ 11,700 സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴി​വ്. 16 ന​ഴ്​​സ​റി​ക​ളി​ലാ​യി 2400 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ഠ​നാ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. ആ​റ്​ പു​തി​യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ചെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ യു.​കെ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യും ഒ​ന്നി​ൽ ഫ്ര​ഞ്ചു​മാ​ണ്.

    സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സി​റ്റി​യി​ലെ ജെം​സ്​ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ്​ റി​സ​ർ​ച്ച്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ, അ​റ​ബി​യ സി​റ്റി​യി​ലെ വി​ക്ട​റി ഹൈ​റ്റ്​​സ്​ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ൾ, മി​റ​യി​ലെ ദു​ബൈ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ സ്കൂ​ൾ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ സി​റ്റി​യി​ലെ ദു​ബൈ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ സ്പീ​ക്കി​ങ്​ സ്കൂ​ൾ, നാ​ദ്​ അ​ൽ ശി​ബ​യി​ലെ അ​ൽ ഫ​നാ​ർ സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ യു.​കെ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന സ്കൂ​ൾ.

    മു​ഡോ​ണി​ലെ ലൈ​സി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളാ​ണ്​ ഫ്ര​ഞ്ച്​ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച ഓ​പ്​​ഷ​നു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    331 ന​ഴ്​​സ​റി​ക​ൾ, 233 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, 44 ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല. ദു​ബൈ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ കെ.​എ​ച്ച്.​ഡി.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഐ​ഷ മി​രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newseducational institutionPrivate Sector Education
    News Summary - 25 new educational institutions in the private sector
    Similar News
    Next Story
    X