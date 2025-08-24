Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈയിൽ സ്വകാര്യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 9:37 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 9:37 PM IST

    ദുബൈയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ 25 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    അധികമായി ലഭിക്കുക 14,000 സീറ്റുകൾ
    ദുബൈയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ 25 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി
    cancel

    ദുബൈ: ഈ അധ്യയന വർഷം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പുതുതായി 25 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി തുറക്കും. 16 നഴ്​സറികൾ (ഇ.സി.സി), ആറ്​ സ്കൂളുകൾ, മൂന്ന്​ അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലകൾ എന്നിവയാണ്​ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്​. 25 സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ആകെ 14,000 വിദ്യാർഥികൾക്ക്​ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും.

    ഇതിൽ സ്കൂളുകൾ, സർവകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ്​ 11,700 സീറ്റുകളുടെ ഒഴിവ്​. 16 നഴ്​സറികളിലായി 2,400 കുട്ടികൾക്ക്​ പഠനാവസരം ലഭിക്കും. ആറ്​ പുതിയ സ്കൂളുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ യു.കെ പാഠ്യപദ്ധതിയും ഒന്നിൽ ഫ്രഞ്ചുമാണ്​. സ്​പോർട്​സ്​ സിറ്റിയിലെ ജെംസ്​ സ്കൂൾ ഓഫ്​ റിസർച്​ ആൻഡ്​ ഇന്നോവേഷൻ, അറബിയ സിറ്റിയിലെ വിക്ടറി ഹൈറ്റ്​സ്​ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, മിറയിലെ ദുബൈ ബ്രിട്ടീഷ്​ സ്കൂൾ, അകാദമിക്​ സിറ്റിയിലെ ദുബൈ ഇംഗ്ലീഷ്​ സ്പീക്കിങ്​ സ്കൂൾ, നാദ്​ അൽ ശിബയിലെ അൽ ഫനാർ സ്കൂൾ എന്നിവയാണ്​ യു.കെ പാഠ്യപദ്ധതി പിന്തുടരുന്ന സ്കൂളുകൾ.

    മുഡോണിലെ ലൈസി ഫ്രാൻസിസ്​ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്കൂളാണ്​ ഫ്രഞ്ച്​ പാഠ്യപദ്ധതി പിന്തുടരുന്നത്​. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നതോടെ താമസക്കാർക്ക്​ കൂടുതൽ മികച്ച ഓപ്​ഷനുകൾ ലഭിക്കുകയും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ആഗോള കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ദുബൈയുടെ സ്ഥാപനം ശക്​തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

    331 നഴ്​സറികൾ, 233 സ്കൂളുകൾ, 44 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾകൊള്ളുന്നതാണ്​ ദുബൈയിലെ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല. ദുബൈയിലെ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വലിയ തോതിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്​ കെ.എച്ച്.ഡി.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഐഷ മിരാൻ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiSchoolsdubai newsuniversitiesadditional seatNurseriesPrivate Educational Institutions
    News Summary - 25 more private educational institutions in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X