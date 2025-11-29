Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 7:07 AM IST

    യു.എ.ഇയിൽ 250 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ ഭവന പദ്ധതി

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​
    യു.എ.ഇയിൽ 250 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ ഭവന പദ്ധതി
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി 250 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. 3,567 പേ​രാ​ണ്​ ആ​കെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന പാ​ദ​ത്തി​ൽ 599 വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 47.8 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​യും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    സാ​യി​ദ്​ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള​താ​ണ്​ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ. ദേ​ശീ​യ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഭ​വ​ന ഗ്രാ​ന്‍റു​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണം, ഭ​വ​ന ധ​ന​സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി തു​ക വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.623 പേ​ർ​ക്ക്​​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭ​വ​ന​വാ​യ്പ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി 270 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    32 പേ​ർ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൗ​സി​ങ്​ ഗ്രാ​ന്‍റി​നാ​യി 25.4 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​വും 2,388 പേ​ർ​ക്ക്​ ഭ​വ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 1.894 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സാ​യി​ദ്​ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന പാ​ദ​ത്തി​ൽ 599 പേ​ർ​ക്കാ​യി 478 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റ പൊ​തു ​ഗ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 1.3 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​വും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    newsHousing ProjectgulfUAEdirhams
    News Summary - 2.5 billion dirham housing project in the UAE
