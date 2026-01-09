Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Jan 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 9:21 AM IST

    പു​തു​വ​ത്സ​ര​രാ​വി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​ത്​ 2,479 വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​ർ

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ സ​ന്ധ​ദ്ധ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്​
    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ വേ​ദി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ദു​ബൈ​യി​ൽ പൊ​ലീ​സി​നൊ​പ്പം സു​ര​ക്ഷ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​ത്​ 2,479 വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​ർ. പു​തു​വ​ൽ​സ​ര രാ​വി​ൽ സ​ന്ധ​ദ്ധ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്​ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ നി​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ ആ​ളു​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    3111പേ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ 2,479 വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്. 15 പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​രെ വി​ന്യ​സി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​ർ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ഭാ​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    പു​തു​വ​ൽ​സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ഗ​മ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റും സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്, പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​നോ​വീ​ര്യ​വും അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സം ദു​ബൈ​യി​യു​ടെ പ​രി​ഷ്കൃ​ത പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും, പൊ​ലീ​സും സ​മൂ​ഹ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ലെ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​പ്പി​ന​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി. ​അ​ലി ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

