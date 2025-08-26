Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സേ​ഴ്​​സ്​ ഹ​ബി​ൽ ആ​റു​മാ​സം എ​ത്തി​യ​ത്​ 2415 പേ​ർ

    ഇ​ന്ത്യ​യ​ട​ക്കം 147 രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്​
    ഇ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സേ​ഴ്​​സ്​ ഹ​ബി​ൽ ആ​റു​മാ​സം എ​ത്തി​യ​ത്​ 2415 പേ​ർ
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ‘ക്രി​യേ​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ എ​ച്ച്.​ക്യു’​വി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്​ 2415 പേ​ർ. ജ​നു​വ​രി മാ​സ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യ​ട​ക്കം 147 രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​ണ്​ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ‘സ​മ​ഗ്ര ഉ​ള്ള​ട​ക്ക സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്​​ഥ’ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ 10,000 ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​ന​മു​ള്ള സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രെ​യും ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ കേ​ന്ദ്രം.

    ഉ​ള്ള​ട​ക്ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 24 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 78 ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ഹ​ബ്​ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​കെ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, യു.​എ​സ്, ഇ​ന്ത്യ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക​ൾ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​രു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. രാ​ജ്യം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​കെ ​ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്​​സി​ന്‍റെ എ​ണ്ണം നി​ല​വി​ൽ 245 കോ​ടി വ​രും. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി​യെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന രം​ഗ​മാ​ണ്​ ക​ണ്ട​ൻ​റ്​ ഇ​ക്കോ​ണ​മി​യെ​ന്നും, ഭാ​വി​യെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഒ​ന്നാം നി​ര​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ്​ രാ​ജ്യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കാ​ബി​ന​റ്റ്​ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഗ​ർ​ഗാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്രി​യേ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ക്കോ​ണ​മി​യി​ലെ എ​ല്ലാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ ഒ​രു ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ക്രി​യേ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ച്ച്.​ക്യു​വി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും, അ​ത് പോ​സി​റ്റി​വും ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ​ന​ത്തെ​യും സ​മൂ​ഹ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ അ​തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തീ​ക്ഷ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക സ്ര​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​ജ​യം, ഉ​ള്ള​ട​ക്ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​തി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്​​സ്​ സ​മ്മി​റ്റി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ൽ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ക​ണ്ട​ന്‍റ്​ ക്രി​യേ​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഫ​ണ്ട്​ വ​ഴി രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ​താ​ണ്​ ക്രി​യേ​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ എ​ച്ച്.​ക്യു. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 300ല​ധി​കം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​​പ്പെ​ടും. ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ൽ, സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ സ​ഹാ​യം, ക​മ്പ​നി സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Gulf NewsCreative ZoneSocial Media Influencers
    News Summary - 2415 people reached the influenza hub in six months
