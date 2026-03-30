    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 March 2026 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 7:54 AM IST

    ലബനാനിലേക്ക്​ 21.5 ടൺ മെഡിക്കൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ അയച്ചു

    ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ചാണ്​ പദ്ധതി
    ലബനാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി സജ്ജമാക്കിയ മെഡിക്കൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ

    ദുബൈ: യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന്​ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ലബനാനിലേക്ക്​ ‘ദുബൈ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ’ സഹായമായി 21.5 ടൺ മെഡിക്കൽ സാധനങ്ങൾ അയച്ചു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ച്​ നൽകുന്ന സഹായത്തിൽ വിവിധ മരുന്നുകൾ, അടിയന്തര ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർണായക സാമഗ്രികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടും.

    മാർച്ച് 20ന് നാല് ട്രക്കുകളിലായി ദുബായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സഹായവസ്തുക്കൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലബനനിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​.

    യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡൻറും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്​. പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര ആരോഗ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നത്​ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ സഹായം എത്തിക്കുന്നത്​. അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ചാണ്​ ദൗത്യം നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ച സമൂഹങ്ങൾക്ക് നിർണായക സഹായം എത്തിക്കുന്നതിൽ ദുബൈ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ തുടർച്ചയായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്​ ദുബൈ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സി.ഇ.ഒ ജ്യുസപ്പെ സാബ പറഞ്ഞു. ഗ്ലോബൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഇംപാക്ട് ഫണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഗതാഗത ചെലവുകൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    News Summary - 21.5 tons of medical supplies sent to Lebanon
