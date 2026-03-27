Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 March 2026 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 8:51 AM IST

    വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ നീക്കാൻ ഷാർജയിൽ 20 റിക്കവറി വാഹനങ്ങൾ

    ഷാർജയിൽ കനത്ത മഴയിൽ റോഡിൽ കുടുങ്ങിയ കാർ റിക്കവറി വാൻ ഉപയോഗിച്ച്​

    കൊണ്ടുപോകുന്നു

    ഷാർജ: ന്യൂനമർദത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അതിശക്​തമായ മഴയുടെ ആഘാതങ്ങൾ നേരിടാൻ സമഗ്രമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുമായി ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി. കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഉറപ്പുവരുത്താനായി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. മഴയിൽ കുടുങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനായി 20 റിക്കവറി വാഹനങ്ങളെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    അതിശക്​തമായ മഴയിൽ ഷാർജയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്​. റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനാൽ ഗതാഗത തടസ്സവും രൂക്ഷമാണ്​. നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ്​ വെള്ളത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്​. ഇവ അടിയന്തരമായി സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്​ നീക്കം ചെയ്യാൻ റിക്കവറി വാഹനങ്ങളുടെ സഹായം തേടാം.

    ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കുക, ഗതാഗത നീക്കം സുഗമമാക്കുക, ട്രാഫിക്​ കുരുക്ക്​ കുറക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ്​ റിക്കവറി വാഹനങ്ങൾ കൂടുതലായി രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന്​ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും രക്ഷാ പ്രവർത്തകരുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:waterstuckSharjahRecovery Vehicle
    News Summary - 20 recovery vehicles in Sharjah to remove vehicles stuck in water
    X