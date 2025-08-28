Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 7:13 AM IST

    ഷാർജ റഫീഅയിൽ 17 കി. മീറ്റർ റോഡ്​ നവീകരിച്ചു

    എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ യാ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​കും
    road renovation
    ഷാ​ർ​ജ റ​ഫീ​അ​യി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ റോ​ഡ്​

    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റി​ലെ ജ​ങ്ഷ​ൻ 10നെ ​അ​ൽ റ​ഫീ​അ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 17 കി. ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഷാ​ർ​ജ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി. പു​തു​താ​യി വി​ക​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​തി​നും, റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ക​യും റോ​ഡ്​ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    റോ​ഡ്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​വീ​ക​രി​ച്ച​തി​നൊ​പ്പം ര​ണ്ട്​ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ന്‍റെ ഷോ​ൾ​ഡ​റു​ക​ളും വീ​തി​കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ക്കും. അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ക​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ ന​വീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ ആ​ർ.​ടി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ​ജി. യൂ​സു​ഫ്​ ഖാ​മി​സ്​ അ​ൽ ഉ​ഥ്​​മാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ യാ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര സൗ​ക​ര്യം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ ന​വീ​ക​ര​ണം.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി റോ​ഡി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ യു ​ടേ​ണു​ക​ൾ, ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ട്രാ​ഫി​ക്, സൂ​ച​നാ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ്.

    News Summary - 17 km of road renovated in Sharjah's Rafia
