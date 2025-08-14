Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 6:46 AM IST

    മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ എ.​ഐ​യി​ൽ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്ത്​​ 16കാ​ര​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    റൗ​ൾ ജോ​ൺ അ​ജു എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്​ എ.​ഐ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സി​ൽ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്ത​ത്​
    class
    cancel
    camera_alt

    റൗ​ൾ ജോ​ൺ അ​ജു കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​മി​നാ​റി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ എ.​ഐ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സി​ൽ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്ത്​ 16കാ​ര​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. എ.​ഐ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യ റൗ​ൾ ജോ​ൺ അ​ജു ആ​ണ് കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ലേ​ണേ​ഴ്സ് ടു ​ഏ​ണേ​ഴ്സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​മി​നാ​ർ ന​യി​ച്ച​ത്. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ്) രം​ഗ​ത്തെ അ​റി​വ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ലൂ​ടെ വ​രു​മാ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി തു​റ​ന്നു​വി​ടു​ന്ന​വ​യാ​യി സെ​മി​നാ​ർ മാ​റി. ചാ​റ്റ് ജി.​പി.​ടി​യോ ഡീ​പ്സീ​ക്കോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ.​ഐ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ.

    ഓ​രോ​ത​വ​ണ ഫോ​ൺ ഫേ​സ് അ​ൺ​ലോ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ യൂ​ട്യൂ​ബ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​ക്കെ നാം ​അ​റി​യാ​ത​ത്ത​ന്നെ എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും അ​ഭി​രു​ചി അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഫീ​ഡു​ക​ൾ വ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും എ.​ഐ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് റൗ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും സം​വാ​ദ​ത്തി​നും ഏ​റെ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യ സെ​മി​നാ​റി​ൽ, പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ വ​ലി​യ ഉ​ത്സാ​ഹ​വും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.ര​ണ്ട് സെ​ഷ​നു​ക​ളാ​യാ​ണ്​ സെ​മി​നാ​ർ ന​ട​ന്ന​ത്. സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ടി.​കെ. മ​നോ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രി​യ ബാ​ലു മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശ​ങ്ക​ർ ആ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ദേ​വി, അ​ജു ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഖി​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Artificial IntelligenceUAE NewsGulf NewsClassAdultsKerala Social Centre
    News Summary - 16-year-old boy in AI class for adults
    Similar News
    Next Story
    X