Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right15 ലക്ഷം ദിര്‍ഹം കടം;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 7:36 AM IST

    15 ലക്ഷം ദിര്‍ഹം കടം; പാപ്പർ ഹരജി കോടതി തള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    15 ലക്ഷം ദിര്‍ഹം കടം; പാപ്പർ ഹരജി കോടതി തള്ളി
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 15 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ക​ട​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ല്‍ യു​വാ​വ് ന​ല്‍കി​യ പാ​പ്പ​ര്‍ ഹ​ര​ജി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ആ​സ്തി​ക​ള്‍ ന​ഷ്ട​മാ​യ​തി​ന് മ​തി​യാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ല്‍ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ത​ന്‍റെ ബി​സി​ന​സ് ഇ​ല്ലാ​താ​യെ​ന്നും തൊ​ഴി​ല്‍ര​ഹി​ത​നാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​ല്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ കൊ​ടു​ത്തു​വീ​ട്ടാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നാ​ല്‍ത​ന്നെ പാ​പ്പ​രാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍, യു.​എ.​ഇ സി​വി​ല്‍ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് നി​യ​മ​വും 2019ലെ ​പാ​പ്പ​ര്‍ നി​യ​മ​വും പ്ര​കാ​രം ക​ട​ക്കാ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ടം സ്വ​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സ്വ​ത്തി​നെ​ക്കാ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ലോ ആ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. ക​ട​ക്കാ​ര​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യ കാ​ര​ണം എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ്, വാ​യ്പ ന​ല്‍കി​യ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും കോ​ട​തി ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് കോ​ട​തി കേ​സ് ത​ള്ളി​യ​തും കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കാ​നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bankruptcyrejectedDirham
    News Summary - 1.5 million dirham debt; Bankruptcy petition rejected by court
    Similar News
    Next Story
    X