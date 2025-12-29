Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    29 Dec 2025 11:17 AM IST
    29 Dec 2025 11:17 AM IST

    ഈ ​വ​ർ​ഷം യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്​ 1469 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ

    ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട്​ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ദു​ബൈ: ഈ ​വ​ർ​ഷം യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 1469 ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്​ ഈ ​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്. 2021 മു​ത​ൽ 4000 പേ​രെ​യാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്.

    2024ൽ 899 ​പേ​രെ​യും 2023ൽ 666 ​പേ​രെ​യും 2022ൽ 587 ​പേ​രെ​യും 2021ൽ 358 ​പേ​രെ​യും യു.​എ.​ഇ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. സി​വി​ൽ, ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ, വ്യാ​ജ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം, പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി, തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ ലം​ഘ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ​നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലി​ന്​ പി​ന്നി​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    2024ൽ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പൊ​തു​മാ​പ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ​ പി​ഴ​യി​ല്ലാ​തെ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​കെ പോ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ തി​രി​കെ വ​രാ​നു​ള്ള അ​നു​വാ​ദ​വും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​ത്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്​ 10,884 പേ​രെ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്ന് 7019 പേ​രും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്ന്​​ 3865 പേ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 81 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ 24,600 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ​യാ​ണ്​ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പ്​ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും യു.​എ​സി​ൽ നി​ന്ന്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യ​ത്​ 3,812 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ്​.

    വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും വ്യാ​ജ തൊ​ഴി​ൽ വി​സ​യി​ൽ ത​ങ്ങി​യ​വ​രു​മാ​ണ്​ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും.

