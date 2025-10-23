Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Oct 2025 8:50 AM IST
    date_range 23 Oct 2025 8:50 AM IST

    ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ 14 കോ​ടി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു

    അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്​
    ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ 14 കോ​ടി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രി​ല്‍നി​ന്ന് 14 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് യ​ഥാ​ര്‍ഥ ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് തി​രി​കെ ന​ല്‍കി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് പ​ണം ക​ബ​ളി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്ക് തി​രി​കെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 15,642 സൈ​ബ​ര്‍ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സി​ലെ ക്രി​മി​ന​ല്‍ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ന്‍സ് വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബ്രി. ​റാ​ശി​ദ് ഖ​ല​ഫ് അ​ല്‍ ദാ​ഹി​രി, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കേ​ണ​ല്‍ സെ​യ്ഫ് അ​ലി അ​ല്‍ ജാ​ബ്​​രി, മ​റ്റു മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    സൈ​ബ​ര്‍ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തു​രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​യി ‘ബീ ​കെ​യ​ര്‍ഫു​ള്‍’ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ പു​തി​യ പ​തി​പ്പി​നും അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഇ-​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ര്‍ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​ൻ.സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഒ​മ്പ​ത്​ രീ​തി​ക​ളാ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫോ​ണ്‍കാ​ള്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍, വ്യാ​ജ ലി​ങ്കു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പ്, റി​മോ​ട്ട് ആ​ക്‌​സ​സ് സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റു​ക​ള്‍ ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍, വ്യാ​ജ തൊ​ഴി​ല്‍ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ള്‍, സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ജ്ഞാ​ത​രു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദാ​ഭ്യ​ര്‍ഥ​ന​ക​ള്‍, തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ള്‍, വ്യാ​ജ വ​സ്തു ഡീ​ലു​ക​ള്‍, നി​ക്ഷേ​പ​ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സൈ​ബ​ര്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ സൈ​ബ​ർ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​യം ര​ക്ഷ​നേ​ടാ​ൻ താ​മ​സ​ക്കാ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

